На трассе М1 работники МЧС спасли пострадавшего в ДТП водителя «Рено»

Источник материала: Виртуальный Брест

31 января в 19-43 в центр оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Козлякевичи.





Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с встречным грузовым автомобилем ГАЗ-3302 и оказался заблокирован в машине.





Спасатели при помощи специального инструмента извлекли водителя.





С травмами различной степени тяжести мужчина госпитализирован в больницу.





Водитель грузовика не пострадал. В результате ДТП легковой и грузовой автомобили получили механические повреждения.