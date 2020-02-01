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На трассе М1 работники МЧС спасли пострадавшего в ДТП водителя «Рено»
01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
31 января в 19-43 в центр оперативного управления Барановичского подразделения
Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с встречным грузовым автомобилем ГАЗ-3302 и оказался заблокирован в машине.
Спасатели при помощи специального инструмента извлекли водителя.
С травмами различной степени тяжести мужчина госпитализирован в больницу.
Водитель грузовика не пострадал. В результате ДТП легковой и грузовой автомобили получили механические повреждения.
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31 января в 19-43 в центр оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни...
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