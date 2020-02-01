11 460 коров погибло за год в Витебской области, возбуждено 13 уголовных дел

По данным прокуратуры на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах Витебской области составила 521 376 животных, что на 8007 голов меньше, чем в прошлом году. Молочное стадо насчитывает 181 754 коровы, что на 1 277 голов меньше. За 2019 год погибло 11 460 животных.





Снижение поголовья коров молочного стада зафиксировано прокуратурой в девяти районах региона: Бешенковичском, Браславском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Чашникском, и Шумилинском. Зачастую из-за недостатка собственных оборотных средств хозяйства реализовывали скот с целью обеспечения производственных процессов и выплаты заработной платы.





За год было возбуждено 13 уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальную документацию о реализации и падеже скота. Например, бригадир одного из КУСХП Городокского района скрыла падеж 27 голов телят. В октябре в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 427 УК, а в декабре ее уже осудили на год «домашней химии».





Год назад прокурор Толочинского района возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по производству ОАО , о злоупотреблении служебными полномочиями по части 2 статьи 424 УК — тот скрыл падёж 43 голов КРС, а также фальсифицировал данные покупателей, которым реализовали продукцию, полученную от вынужденного убоя 97 животных. Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы, правда, дали строчку на три года, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.