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Чей дом ждет ремонт в 2020 году?
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Вороновского райисполкома.
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Наименование объекта Сроки проведения работ начало окончание капитальный ремонт дома №37 по ул. Юбилейной в г.п. Вороново июль 2020г. сентябрь 2020г. капитальный ремонт...
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