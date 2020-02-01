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Чей дом ждет ремонт в 2020 году?

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чей дом ждет ремонт в 2020 году?

Наименование объекта Сроки проведения работ
начало окончание
капитальный ремонт дома №37

по ул. Юбилейной в г.п. Вороново

 июль 2020г. сентябрь 2020г.
капитальный ремонт дома №1

по пер. Советскому в г.п. Радунь

 май 2020г. июль 2020г.
капитальный ремонт дома №5

по пер. Советскому в г.п. Радунь

 август 2020г. октябрь 2020г.
Разработка предпроектной, проектной документации
капитальный ремонт дома №108

по ул. Советской в г.п. Радунь

 декабрь 2019г. март 2020г.
капитальный ремонт дома №37

по ул. Юбилейной в г.п. Вороново

 декабрь 2019г. март 2020г.
капитальный ремонт дома №20

по ул. Юбилейной в г.п. Вороново

 декабрь 2019г. март 2020г.
капитальный ремонт дома №43

по ул. Юбилейной в г.п. Вороново

 май 2020г. август 2020г.
капитальный ремонт дома №78

по ул. Советской в г.п. Вороново

 июнь 2020г. ноябрь 2020г.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Вороновского райисполкома.

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Теги: Гродно
 
 
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Наименование объекта Сроки проведения работ начало окончание капитальный ремонт дома №37 по ул. Юбилейной в г.п. Вороново июль 2020г. сентябрь 2020г. капитальный ремонт...
 
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