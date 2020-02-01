сообщает Sputnik. Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу своей фамилии,Sputnik.

Instagram. "Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: "Фа-а-ак", - написал спортсмен в своем





Биатлонист признался, что любит свою фамилию. "Люблю свою фамилию — она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях", - добавил Фак.





В нынешнем сезоне 32-летний словенец ни разу не поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. Его лучшим результатом было четвертое место в гонке преследования на втором этапе в австрийском Хохфильцене.





Фак дважды становился призером Олимпийских игр (бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018).



