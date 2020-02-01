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Биатлонист с "нецензурной" фамилией пошутил о себе

01.02.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсмен признался, что любит свою фамилию - "она может использоваться в разных ситуациях".

Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу своей фамилии, сообщает Sputnik.
"Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: "Фа-а-ак", - написал спортсмен в своем Instagram.

Биатлонист признался, что любит свою фамилию. "Люблю свою фамилию — она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях", - добавил Фак.

В нынешнем сезоне 32-летний словенец ни разу не поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. Его лучшим результатом было четвертое место в гонке преследования на втором этапе в австрийском Хохфильцене.

Фак дважды становился призером Олимпийских игр (бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018).
 
 
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Спортсмен признался, что любит свою фамилию - "она может использоваться в разных ситуациях".
 
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