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Биатлонист с "нецензурной" фамилией пошутил о себе
Источник материала: Партизан
Спортсмен признался, что любит свою фамилию - "она может использоваться в разных ситуациях".
Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу своей фамилии,
"Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: "Фа-а-ак", - написал спортсмен в своем
Биатлонист признался, что любит свою фамилию. "Люблю свою фамилию — она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях", - добавил Фак.
В нынешнем сезоне 32-летний словенец ни разу не поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. Его лучшим результатом было четвертое место в гонке преследования на втором этапе в австрийском Хохфильцене.
Фак дважды становился призером Олимпийских игр (бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018).
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Спортсмен признался, что любит свою фамилию - "она может использоваться в разных ситуациях".
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