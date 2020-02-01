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Майкл Помпео удивился разработкам ПВТ

01.02.2020 17:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Майкл Помпео удивился разработкам ПВТ

Госсеркетарь США Майкл Помпео во время своего официального визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий и «по-хорошему удивился белорусским разработкам».

Посещение Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео Парка высоких технологий в Минске является хорошим знаком для дальнейшего развития бизнеса и сотрудничества с США. Такое мнение высказал журналистам директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, передает  БЕЛТА.

"Нам очень приятно, что Государственный секретарь США во время посещения ПВТ по-хорошему удивился нашим белорусским разработкам, - сказал Всеволод Янчевский. - Это хороший знак для развития бизнеса".

Директор Администрации ПВТ подчеркнул, что в IT-сфере сотрудничество с США имеет большое значение. "Без этого невозможно, без этого не обходится ни одна страна мира, - отметил он. - В мире IT и высоких технологий США - это страна номер один, бесспорный лидер, потому что и Google, и Apple, и Amazon, и Facebook, и все прочие родились там. И, конечно, для Парка высоких технологий США - это важнейший рынок".

"Мы гордимся тем, что именно такая страна, как США, американские корпорации, потребляют наш белорусский софт. С одной стороны, это очень почетно, с другой - говорит о том, что у нас есть все возможности, чтобы результаты, которых уже достиг ПВТ, стали лучше", - добавил Всеволод Янчевский.

Парк высоких технологий из года в год демонстрирует значительный рост по ряду показателей работы. Так, за 2019 год экспорт услуг увеличился на 52% до 2,1 млрд  долларов (в 2018 году рост был на 38% до 1,4 млрд долларов).

"Каждый год мы прибавляем, и очень серьезно прибавляем - в разы. Но сейчас (после визита Помпео. - Прим. БЕЛТА), будет дан новый стимул. Хоть и банально это прозвучит, но это действительно так. Думаю, что и в сотрудничестве, и в поставках на американский рынок, и в американских инвестициях сюда, в Беларусь, будет новый этап. Сейчас тоже, слава богу, дела обстоят хорошо, но, я думаю, завтра они будут обстоять еще лучше", - резюмировал директор Администрации ПВТ.

Государственный секретарь США Майкл Помпео посетил ПВТ после того, как состоялась его встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Там же прошел совместный брифинг зарубежного гостя с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсеркетарь США Майкл Помпео во время своего официального визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий и «по-хорошему удивился белорусским разработкам».
 
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