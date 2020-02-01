Красота, креативность и интеллект. Как в Гродно прошел областной кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошел областной кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» (+видео)" width="599" height="363">



Областной этап отбора для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2020» прошел сегодня в колледже искусств. В отборе приняли участие более 50 девушек.









По традиции, чтобы стать претенденткой на титул самой красивой девушки страны, конкурсанткам необходимо соответствовать определенным требованиям: иметь белорусское гражданство, возраст от 18 до 24, рост не ниже 174, на теле никаких татуировок и пирсинга, кроме этого, участницы не должны состоять в браке или воспитывать детей.





Девушки предстали перед жюри в подчеркивающей фигуру одежде, на каблуках, без макияжа и с распущенными волосами. Областной отбор проходил в три этапа. Сначала специалисты беседовали с конкурсантками и пытались раскрыть их внутренние качества. Задача девушек заключалась в том, чтобы максимально проявить себя. Участницы не только рассказывали о своей жизни, но и удивляли жюри талантами: танцевали, пели… Яна Богданович из Сморгони, к примеру, сыграла на балалайке и вызвала этим у жюри восторг.





– Я закончила Молодечненский музыкальный колледж, сейчас продолжаю учебу в Белорусском государственном педагогическом университете, а также работаю учителем по классу балалайки и гитары. Никогда не думала, что приму участие в таком конкурсе, меня поддержали и направили сюда родственники и коллеги. Я считаю, что девушка должна обладать не только внешней красотой, но и внутренней. Нужно быть доброй, целеустремленной и образованной, – отметила участница Яна Богданович.









Некоторые конкурсантки уже имеют опыт участия в конкурсах красоты. Среди них 20-летняя Елизавета Лавренова из Лиды. Девушка учится в БГПУ имени Максима Танка, пишет стихи, свободно владеет английским языком и пять лет работает моделью для разных модельных агентств.





– В 2018 году я представляла нашу страну на мировом конкурсе красоты «Мисс Университет Мира» в Южной Корее, где были девушки из 47 стран. А участвовать в конкурсе «Мисс Беларусь» – это мечта моего детства, а мечты, как известно, должны сбываться, поэтому я здесь, – поделилась Елизавета Лавренова.





Конкурсантки, которые понравилась жюри своими духовными составляющими, проходили во второй этап – дефиле в купальниках, где специалисты оценивали уже больше внешние данные девушек, а также давали ценные советы, например, по коррекции фигуры или цвета волос, если это необходимо. И, наконец, третий этап – позирование участниц на фотокамеру. Сюда вошли претендентки на участие в полуфинале конкурса, который пройдет в столице 21 марта.







Организаторы отметили, что обладательнице заветной короны необходимо быть безупречной во всем. Помимо хороших внешних данных,главная красавица страны должна соединять в себе интеллект, креативность, доброту…Особое внимание члены жюри уделяли и тому, как девушки владеют иностранными языками, что вполне закономерно, ведь победительница будет представлять Беларусь на конкурсе «Мисс Мира».





– Красота – это далеко не первый критерий оценки. В первую очередь, в конкурсантках мы оцениваем искренность, доброту, харизматичность. Девочка может быть очень красивой, но не иметь при этом жизненных целей, не интересоваться своей страной или не знать иностранных языков, например. Все девушки, которые проходят в финал, претендуют на титул «Мисс Беларусь». Если она не знает, допустим, английский язык, то возможности общаться с другими конкурсантками и открыть себя и свои качества уже на «Мисс Мира» у нее не будет, а оценивают же не только красоту.Тем, кто пройдет в финал, я советую настроиться на очень серьезную работу и не расслабляться. Подготовка к финальному конкурсу – это изнурительный труд, бесконечные репетиции, фотосессии… Это только кажется сказкой. Кстати, в последнее время девушки стали меньше конкурировать и больше поддерживать друг друга. Это радует, – рассказала Елена Лобач, директор дирекции специальных проектов ОНТ.

К слову, за всю историю конкурса красавицы из Гродненской области трижды удостаивались титула самой красивой девушки страны.









– Однажды увидел настолько красивую девушку в Гродно, что остановился и провожал ее взглядом. С тех пор я уверен, что самые красивые девушки именно здесь, – подметил ведущий Дмитрий Шунин.

Финал национального конкурса «Мисс Беларусь-2020» состоится в мае в Минске. Победительница получит возможность представлять нашу страну на всемирном конкурсе.

Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: и видео Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/