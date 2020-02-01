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Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

01.02.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Госсекретарь подчеркивает: никто не намерен ставить Беларусь перед выбором между Востоком и Западом. США заинтересована сотрудничать с Беларусью и в экономике. Так, например, в сфере углеводородов Америка готова обсуждать эти вопросы с белорусскими партнерами.

Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна – суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства.

Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100 % по конкурентным ценам. Мы – самые крупные производители энергоресурсов в мире, и всё, что вам нужно, – обратиться к нам.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

Сразу из Дворца Независимости госсекретарь США направился в Парк высоких технологий. Сюда он приехал позже запланированного, поскольку переговоры с белорусским лидером продолжались дольше, чем ожидалось.

К слову, именно на США приходится 44 % экспорта нашего ПВТ. В его составе работает свыше 60 компаний с американскими инвестициями.

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Новости Беларуси. Состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24...
 
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