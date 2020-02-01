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Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

01.02.2020 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Софт для американских IT-компаний создает каждый третий из 750 резидентов Парка высоких технологий. А почти каждая десятая компания – с американским капиталом. Майклу Помпео показывают нашу так называемую «кремниевую долину». По настроению госсекретаря понятно – продукт впечатляет.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Люди в материале: Майкл Помпео, Всеволод Янчевский
 
 
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Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее здесь), сообщили в программе Новости...
 
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