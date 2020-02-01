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Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее
Софт для американских IT-компаний создает каждый третий из 750 резидентов Парка высоких технологий. А почти каждая десятая компания – с американским капиталом. Майклу Помпео показывают нашу так называемую «кремниевую долину». По настроению госсекретаря понятно – продукт впечатляет.
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Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее здесь), сообщили в программе Новости...
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