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Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 февраля Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прошлогодний экспорт ПВТ в США – 900 миллионов долларов. После такой встречи впереди – только рост.
Всеволод Янчевский, директор Администрации Парка высоких технологий:
Высокие технологии для Беларуси – не в диковинку. Такие виртуальные флаги сегодня то и дело обращали на себя внимание. Но, вероятно, впечатлили гостя не только инновации – белорусское радушие. Президент лично показал Майклу Помпео интерьеры Дворца Независимости. Говорили о личном, рассматривали фотографии. И расставались не по-протокольному тепло. И кажется, две страны действительно могут стать ближе.
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Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт
Новости Беларуси. 1 февраля Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске:...
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