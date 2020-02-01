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В Беларуси в январе проснулись бабочки
Источник материала: СТВ
В январе в Беларуси проснулись бабочки. Необычное для этой поры года фото сделано в Пуховичском районе, рассказали в программе
Тем временем, небесная канцелярия продолжает удивлять белорусов. В конце второго месяца зимы в стране выпал снег.
В социальных сетях люди делятся фотографиями, а дети не упускают возможности поиграть в снежки. Правда, продлилось такое счастье недолго.
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В январе в Беларуси проснулись бабочки. Необычное для этой поры года фото сделано в Пуховичском районе, рассказали в программе «Плюс-минус». На снимке –...
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