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Ждать морозов или ранней весны? Народные приметы на неделю с 3 по 9 февраля
Источник материала: СТВ
3 февраля – Максим-утешитель. Если в этот день яркая заря, скоро ударят морозы. А ясная погода за окном предвещает раннюю весну, рассказали в программе
4 февраля – Тимофей-полузимник. По старому стилю, к этому времени зима прожила половину своего срока. Если в полдень солнце видно, весна будет ранняя. А если метель – вся неделя снежная будет.
7 февраля – Григорий-весноуказатель. Какой день до обеда – такая зима будет до Рождества. А если снег выпадет – осень будет затяжной.
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3 февраля – Максим-утешитель. Если в этот день яркая заря, скоро ударят морозы. А ясная погода за окном предвещает раннюю весну, рассказали в...
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