Источник материала: Новости Волковыска

Воздух в Волковыске в первый день февраля прогрелся до плюс 8,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +7,8.

А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована полвека назад -33,2.