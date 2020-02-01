Воздух в Волковыске в первый день февраля прогрелся до плюс 8,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +7,8.
А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована полвека назад -33,2.
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Температурный рекорд побит в Волковыске в первый день февраля
01.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Воздух в Волковыске в первый день февраля прогрелся до плюс 8,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +7,8.
А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована полвека назад -33,2.
Фото
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Воздух в Волковыске в первый день февраля прогрелся до плюс 8,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +7,8. А...
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