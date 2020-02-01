Электричество из фруктов и искусственный интеллект за партой. В Гродно пройдет фестиваль науки и цифровых технологий

Источник материала: Вороновская газета





Даже самые точные науки могут быть занимательными и увлекательными. Научные эксперименты порой сродни фокусам, а математика и информатика дают огромный простор для самого настоящего творчества. Именно так о физике, информатике, электронике и робототехнике расскажут школьникам и учащимся колледжей на фестивале науки и цифровых технологий DigiPhys 3.0. Пройдет он 8 февраля в ГрГУ имени Янки Купалы.





У фестиваля этого года есть свои особенности.

– Пройдет фестиваль в обновленном формате, без докладов и торжественной части. Гости смогут сразу окунуться в атмосферу науки и технологий, – подчеркнул декан физико-технического факультета Андрей Герман. – Стоит отметить, что предыдущие мероприятия посетили в общей сложности более 3000 гостей.

Практическая часть фестиваля предусматривает более 20 увлекательных демонстраций, мастер-классов и экскурсий от ученых, студентов университета и партнеров фестиваля. Ребята узнают, как получить электричество из овощей и фруктов, сами сделают электронную открытку и станут «учителями» – смогут обучить искусственный интеллект.

На фестивале можно увидеть в работе 3D-принтер, манипулятор с техническим зрением, мобильного робота, цифровую лабораторию и другое уникальное оборудование. А еще – попробовать себя в самых разных профессиях, в том числе в роли разработчика программного обеспечения, веб-дизайнера, инженера-программиста, инженера-робототехника.





Для тех, кто всерьез задумывается делать карьеру в одной из этих отраслей, преподаватели физико-технического факультета проведут профориентационные консультации, расскажут, как стать инженером-программистом, робототехником, электроником, энергетиком или электромехаником.

Кроме того, в рамках DigiPhys состоится областной этап XI Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект».

Принять участие в мероприятиях фестиваля можно бесплатно. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию и заполнить форму, ее можно найти на сайте университета. А 8 февраля посетить мероприятия фестиваля. Они будут проходить сразу в двух корпусах: в главном на улице Ожешко, 22 и в корпусе, расположенном рядом – на Ленина, 32. Начало в 10.00.

Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by/