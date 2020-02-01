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Электричество из фруктов и искусственный интеллект за партой. В Гродно пройдет фестиваль науки и цифровых технологий
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Даже самые точные науки могут быть занимательными и увлекательными. Научные эксперименты порой сродни фокусам, а математика и информатика дают огромный простор для самого настоящего творчества. Именно так о физике, информатике, электронике и робототехнике расскажут школьникам и учащимся колледжей на фестивале науки и цифровых технологий DigiPhys 3.0. Пройдет он 8 февраля в ГрГУ имени Янки Купалы.
У фестиваля этого года есть свои особенности.
– Пройдет фестиваль в обновленном формате, без докладов и торжественной части. Гости смогут сразу окунуться в атмосферу науки и технологий, – подчеркнул декан физико-технического факультета Андрей Герман. – Стоит отметить, что предыдущие мероприятия посетили в общей сложности более 3000 гостей.
Практическая часть фестиваля предусматривает более 20 увлекательных демонстраций, мастер-классов и экскурсий от ученых, студентов университета и партнеров фестиваля. Ребята узнают, как получить электричество из овощей и фруктов, сами сделают электронную открытку и станут «учителями» – смогут обучить искусственный интеллект.
На фестивале можно увидеть в работе 3D-принтер, манипулятор с техническим зрением, мобильного робота, цифровую лабораторию и другое уникальное оборудование. А еще – попробовать себя в самых разных профессиях, в том числе в роли разработчика программного обеспечения, веб-дизайнера, инженера-программиста, инженера-робототехника.
Для тех, кто всерьез задумывается делать карьеру в одной из этих отраслей, преподаватели физико-технического факультета проведут профориентационные консультации, расскажут, как стать инженером-программистом, робототехником, электроником, энергетиком или электромехаником.
Кроме того, в рамках DigiPhys состоится областной этап XI Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект».
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Электричество из фруктов и искусственный интеллект за партой. В Гродно пройдет фестиваль науки и цифровых технологий
Даже самые точные науки могут быть занимательными и увлекательными. Научные эксперименты порой сродни фокусам, а математика и информатика дают огромный простор...
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