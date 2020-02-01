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Весна пришла 1 февраля, на Дубровке в Бресте распустились подснежники и примулы

01.02.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Целый день с небольшими перерывами льёт дождь. Однако собрались на дачу, покормить хотя бы раз в неделю кошачью колонию, обосновавшуюся в местном садоводческом товариществе - святое дело.

Весна пришла 1 февраля, на Дубровке в Бресте распустились подснежники и примулы

Куриные шеи пошли на ура, отдельные кошаки с удовольствием поели салат с консервированным тунцом российского производства.

Весна пришла 1 февраля, на Дубровке в Бресте распустились подснежники и примулы

Сами мы его кушать не рискнули, а вот кошкам понравился. Правда, они почему-то зелёный горошек в сторону отбрасывали.

Весна пришла 1 февраля, на Дубровке в Бресте распустились подснежники и примулы

Тёплая погода делает своё дело, на даче уже появляются первоцветы. Тянуться к небу кустики подснежников, распустились белые и фиолетовые цветы примулы, а также морозник. В теплице прекрасно переносит нашу зиму кустик артишока. Надеемся на будущий год, он порадует нас своими съедобными «шишками» или экзотическими цветами.

 
 
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  Целый день с небольшими перерывами льёт дождь. Однако собрались на дачу, покормить хотя бы раз в неделю кошачью колонию, обосновавшуюся в местном садоводческом...
 
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