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«Интрига есть, но небольшая». Как проходил ЧБ по бадминтону в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении нескольких дней за звание победителей сражались пять команд. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов.
Однако сенсаций не случилось – на пьедестал взошли все те же. Так, в мужском одиночном разряде в 14-й раз первым стал Евгений Яковчук. У женщин в «одиночке» лучшей стала Алеся Зайцева.
Евгений Яковчук, многократный чемпион Беларуси по бадминтону:
Вместе с тем в руководстве федерации настроены оптимистично. За последние пять лет белорусы смогли показать себя на различных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира, Европы и II Европейских играх. Сейчас же белорусские бадминтонисты планируют сыграть на Олимпиаде-2024.
Александр Петраш, председатель Белорусской федерации бадминтона:
В ближайшее время по итогам турнира тренерский штаб сформирует состав, который представит нашу страну в командном чемпионате Европы в феврале во Франции.
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении нескольких дней за звание победителей...
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