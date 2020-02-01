В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку

Источник материала: Lida.Info





Инициативный проект «Back in 1323» и волонтёрское движение «Zoo-Help» объявили о проведении вечеринки, посвящённой кампании «#lidskie+zoooooo», которая пройдет при поддержке ветеринарной клиники «Кот Бегемот».

Организаторы решили пригласить всех, кто принимал участие и кто просто хотел помочь бездомным животным, но всё время откладывал. Этим мероприятием они хотят сказать, что у помощи нет срока годности: помогать — это всегда важно и никогда не поздно. На входе будет стоять бокс, куда каждый желающий сможет опустить любую сумму, которая потом будет передана котикам и собачкам.

Вместе участники кампании уже смогли собрать 1405 BYN — и все эти средства уже ушли на помощь бездомным животным в Лиде.

В день проведения вечеринки планируется:

полезные лекции про братьев наших меньших;

раздача лотов всем спонсорам кампании «lidskie+zoooooo»;

гаражная распродажа, после которой все вырученные средства отправятся животным;

маркет удивительных вещей и вещичек от местных ремесленников-рукоделов;

уникальная возможность приобрести мерч от «лидских»;

вкусные напитки и перекус;

и ещё супер-классные активности, о которых станет известно позже.

А ещё организаторы будут рады, если вы принесёте что-нибудь самим животным: это может быть корм или другие «полезности». Мяу!

Место проведения: площадка «2 этаж» / г. Лида, ул. Шубина, 11. 8 февраля. Вход СВОБОДНЫЙ. Начало – в 17:00. Окончание – в 22:00.



