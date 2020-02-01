ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку

01.02.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку

Инициативный проект «Back in 1323» и волонтёрское движение «Zoo-Help» объявили о проведении вечеринки, посвящённой кампании «#lidskie+zoooooo», которая пройдет при поддержке ветеринарной клиники «Кот Бегемот».

Организаторы решили пригласить всех, кто принимал участие и кто просто хотел помочь бездомным животным, но всё время откладывал. Этим мероприятием они хотят сказать, что у помощи нет срока годности: помогать — это всегда важно и никогда не поздно. На входе будет стоять бокс, куда каждый желающий сможет опустить любую сумму, которая потом будет передана котикам и собачкам.

Вместе участники кампании уже смогли собрать 1405 BYN — и все эти средства уже ушли на помощь бездомным животным в Лиде.

В день проведения вечеринки планируется:

  • полезные лекции про братьев наших меньших;
  • раздача лотов всем спонсорам кампании «lidskie+zoooooo»;
  • гаражная распродажа, после которой все вырученные средства отправятся животным;
  • маркет удивительных вещей и вещичек от местных ремесленников-рукоделов;
  • уникальная возможность приобрести мерч от «лидских»;
  • вкусные напитки и перекус;
  • и ещё супер-классные активности, о которых станет известно позже.

А ещё организаторы будут рады, если вы принесёте что-нибудь самим животным: это может быть корм или другие «полезности». Мяу!

Место проведения: площадка «2 этаж» / г. Лида, ул. Шубина, 11. 8 февраля. Вход СВОБОДНЫЙ. Начало – в 17:00. Окончание – в 22:00.

В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативный проект «Back in 1323» и волонтёрское движение «Zoo-Help» объявили о проведении вечеринки, посвящённой кампании «#lidskie+zoooooo», которая пройдет при поддержке...
 

Новости дня
Новости разные
 
Александр Федута: Последний день с Помпео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика