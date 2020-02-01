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В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку
Источник материала: Lida.Info
Инициативный проект «Back in 1323» и волонтёрское движение «Zoo-Help» объявили о проведении вечеринки, посвящённой кампании «#lidskie+zoooooo», которая пройдет при поддержке ветеринарной клиники «Кот Бегемот».
Организаторы решили пригласить всех, кто принимал участие и кто просто хотел помочь бездомным животным, но всё время откладывал. Этим мероприятием они хотят сказать, что у помощи нет срока годности: помогать — это всегда важно и никогда не поздно. На входе будет стоять бокс, куда каждый желающий сможет опустить любую сумму, которая потом будет передана котикам и собачкам.
Вместе участники кампании уже смогли собрать 1405 BYN — и все эти средства уже ушли на помощь бездомным животным в Лиде.
В день проведения вечеринки планируется:
А ещё организаторы будут рады, если вы принесёте что-нибудь самим животным: это может быть корм или другие «полезности». Мяу!
Место проведения: площадка «2 этаж» / г. Лида, ул. Шубина, 11. 8 февраля. Вход СВОБОДНЫЙ. Начало – в 17:00. Окончание – в 22:00.
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В Лиде волонтеры собрали 1405 рублей на помощь бездомным животным. По этому поводу решили организовать вечеринку
Инициативный проект «Back in 1323» и волонтёрское движение «Zoo-Help» объявили о проведении вечеринки, посвящённой кампании «#lidskie+zoooooo», которая пройдет при поддержке...
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