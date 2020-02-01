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Хоккейная команда Лукашенко упрочила лидерство в любительском турнире
01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уже 13-й год с октября по апрель в Беларуси проходит республиканский хоккейный турнир среди любителей. В нем неизменно принимает участие команда президента страны, передает телеканал «МИР 24».
В предпоследней встрече первого этапа турнира
Столь крупный счет – не показатель уровня турнира. По словам его участников, с каждым годом конкуренция за призовые места заметно растет. Каждая команда может преподнести сюрприз.
Следующую игру хоккейная команда главы белорусского государства проведет в конце марта со сборной Брестской области. Сейчас это ее ближайший преследователь в турнирной таблице.
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В матче первого этапа турнира команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Гомельской области – 12:4.
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