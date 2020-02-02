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Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

02.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Президент Беларуси встретился с  Государственным секретарем США

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.


"Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее", - сказал Президент.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры
Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

"Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью", - выразил уверенность белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь - это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: "К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто".

Александр Лукашенко - Майклу Помпео: мы с вами давно знакомы, но заочно

Президент заметил, что накануне визита в Минск Майкла Помпео многое писали о белорусско-американских отношениях. "Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже", - констатировал Александр Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

По его словам, все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси, включая главу государства, не знакомо с нынешним госсекретарем США. "Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (Майкл Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление США. - Прим. БЕЛТА), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб", - отметил глава государства.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Он пояснил, что эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми. "Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью я помню несколько случаев - мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада", - рассказал белорусский лидер.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история работы во имя мира на планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности госсекретаря и ваш руководитель Дональд Трамп уделяете большое внимание. Как видите, есть у нас что-то общее, очень важное для людей", - резюмировал глава государства.

Александр Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео.


"Я готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений. И искренне и честно ответить на все вопросы, которые так или иначе бытуют в истеблишменте США", - сказал глава государства.

"Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече", - добавил Александр Лукашенко.

Майкл Помпео: в ближайшее время США назначат посла в Беларусь

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время назначат посла в Беларусь. Об этом Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.


"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - заявил Майкл Помпео.

Во время встречи Александр Лукашенко отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в различных сферах, в частности в противодействии терроризму. Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты высоко оценивают роль Беларуси в этом вопросе. "Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении", - добавил он.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека, отметил госсекретарь. "У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, - сказал он. - Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях".

Майкл Помпео: мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США

Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - сказал Майкл Помпео.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь.

В атмосфере доверия и взаимопонимания - итоги переговоров

Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры


"Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации двусторонних отношений", - заявил Владимир Макей.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Он подчеркнул, что встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений. "Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва", - считает министр.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости страны, о чем заявляют США. Отмечен значительный и пока недоиспользованный потенциал двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили направления, как и где это могло бы произойти.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

Акцент сделан также на взаимодействии двух государств по линии правоохранительных органов. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности. "Состоялся в частности обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - сказал Владимир Макей.

Он особо поблагодарил американских партнеров за открытость и конструктивный характер диалога.

США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Майкл Помпео

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня журналистам в Минске после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, - подчеркнул госсекретарь. - Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

По его словам, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. "Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - убежден политик.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться.

Майкл Помпео также высказал мнение, что уже давно было пора провести визит госсекретаря США в Беларусь. "Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году. Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", - заявил он.

Владимир Макей: мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси

Белорусская сторона приветствовала бы более активную роль США в Беларуси. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене", - заявил министр.

По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и по ряду других направлений. "Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно победить только совместными усилиями. "Они сегодня обсуждались на встрече с Президентом Беларуси. Это и борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом", - перечислил министр.

"Мы считаем, что даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы имеем общий интерес и можем сотрудничать более эффективно", - добавил Владимир Макей.

США и Беларусь приближаются к отмене санкций - Майкл Помпео

Соединенные Штаты Америки и Беларусь приближаются к отмене санкций. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня журналистам в Минске после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - сказал Майкл Помпео.

По его словам, ситуация с правами человека обсуждалась на его встрече с главой белорусского государства в числе прочих тем. "В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения. Он напомнил, что недавно белорусской стороной были сняты ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве, а теперь страны намерены назначить своих послов. "Это уже полезно для США и Беларуси", - подчеркнул Майкл Помпео.

"Мы полностью поддерживаем желание Беларуси сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас", - добавил он.

Владимир Макей: Беларусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека

Беларусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Александр Лукашенко и Майкл Помпео провели двухчасовые переговоры

"Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере. Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены", - заявил министр.

Владимир Макей отметил, что вопросы демократии, прав человека также сегодня очень детально и подробно обсуждались во время переговоров. "Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, - сказал он. - Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций".

БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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