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На Мамаевом кургане прозвучал «Выстрел памяти»
02.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Артиллеристы совершили «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде из орудий времен войны в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
«Впервые артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, совершили «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в честь празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве», – говорится в сообщении ведомства.
«Выстрел памяти» был произведен в 12 часов по местному времени (11:00 мск) из двух орудий ЗИС-3 времен
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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Артиллеристы совершили «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде из орудий времен войны в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили...
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