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Популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor» организует прослушивания в Лиде

02.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Кастинг состоится 19 апреля во Дворце культуры.

Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте национального отбора участников. В числе белорусских городов, где пройдут прослушивания, значится и Лида.

Организаторы телешоу едут в надежде отыскать настоящих «самородков». Оцениваются вокальные данные и артистизм участников, которым должно быть больше 16 лет.

Лида станет местом удобным для привлечения талантов не только с Лидского, но и со всех близлежащих районов. Если нет возможности прийти на кастинг, можно отправить видеозаявку через Интернет.

 
 
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Кастинг состоится 19 апреля во Дворце культуры. Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявила о старте...
 
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