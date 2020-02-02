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«Беллесбумпром» более чем в 3 раза увеличил экспорт в Китай

02.02.2020 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Беллесбумпром» более чем в 3 раза увеличил экспорт в Китай

В целом предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году экспортировали продукции на 578,6 млн долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На внешние рынки организации отрасли поставили почти 70% от общего объема произведенной продукции. Ассортимент экспорта - около 80 товарных позиций. Наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают различные древесные плиты (161 млн долларов), мебель (124 млн долларов), бумага и картон (85,3 млн долларов), фанера (64 млн долларов) и целлюлоза (53,2 млн долларов).

География поставок охватила 69 стран. Среди них как традиционные для предприятий концерна рынки соседних государств, так и географически отдаленные, но при этом перспективные рынки. Например, в Китай в 2019 году отгружена продукция на 49,2 млн рублей, что в 3,3 раза больше уровня 2018 года. Планомерно растет экспорт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию.

Увеличиваются поставки и в страны Европы. Так, экспорт в Финляндию вырос более чем в 10 раз, в Австрию почти в 3 раза, в Люксембург - в 1,3 раза.

Наиболее крупным рынком сбыта для предприятий концерна остается Россия, куда поставлена продукция на 185,4 млн долларов - 32% от общего объема экспорта. На втором месте - рынок Польши (89,8 млн долларов), на третьем - Украины (59,8 млн долларов).

"В целом по концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта на рынках ЕАЭС, Европейского союза и стран дальней дуги. На них приходится 37,8%, 35,1% и 27% поставок соответственно", - отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома"

 
 
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В целом предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году экспортировали продукции на 578,6 млн долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.
 
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