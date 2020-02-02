Помпео в СНГ: что бывший глава ЦРУ разведал на постсоветском пространстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент на этой неделе занимался и международными делами. Впервые за последние 25 лет он принимал в Минске американского госсекретаря. Столица Беларуси – не одна в списке большого евразийского турне госсекретаря США. Там же – Киев, Нур-Султан и Ташкент, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», – рассказал Александр Лукашенко Майку Помпео.

Для Александра Лукашенко визит Майка Помпео как никогда кстати. После того, как Москва и Минск не смогли договориться о цене на нефть, Беларусь в активном поиске альтернативных вариантов.

«США хотят помочь Беларуси в строительстве независимого суверенного государства. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы – самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, – обратиться к нам», – пообещал Помпео.

С госсекретарем США Александр Григорьевич знаком давно. Правда, заочно. Спецслужбы двух стран сотрудничали, когда Помпео руководил ЦРУ. Сегодня разговоры все больше о торговле. Американские компании уже готовы выходить на белорусский рынок. Но сначала Минску и Вашингтону нужно преодолеть давние преграды.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока до этой точки не дошли, но такие моменты как сегодня, приближают нас к цели», – заявил Помпео.

Санкции США ввели в 2006-м, когда американцы признали президентские выборы в Беларуси недемократичными. Через два года Лукашенко отозвал своего посла в Вашингтоне, а американские дипломаты покинули Минск.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну, что здесь за люди», – оценил приезд гостя белорусский лидер.

Последний визит главы американского Госдепартамента в Беларусь был еще при Клинтоне 26 лет назад.

У нынешнего госсекретаря Майка Помпео целое турне по странам СНГ. В Казахстане его встречал президент Токаев. Говорил на родном для гостя языке, нарушив протокол: президент во время официальных переговоров должен говорить на государственном языке.

«Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт», – заверил Токаев.

Нурсултану Назарбаеву Помпео передал привет от Трампа и назвал первого президента «давним другом США».

«Все годы стремился укрепить отношения с вашей страной. Мы решали сложные вопросы ядерного разоружения. Пользуясь своим опытом, я говорил с президентом Ирана. Мы закрыли полигон, отказались от ядерного оружия», – напомнил Назарбаев.

Возможности для сотрудничества между США и Казахстаном Помпео назвал бесконечными. Талантливых казахстанцев ждут в американских компаниях. Но это все в будущем. Сейчас у стран один враг – коронавирус.

«Мы помогаем Министерству здравоохранения, осуществляем мониторинг потенциальных случав заболевания, предоставляем руководство по профилактике, контролю заболевания для вашего правительства. Поможем друзьям в Казахстане справиться с этой проблемой», – пообещал Помпео.

Степи Казахстана почему-то напомнили Помпео родные американские пейзажи. Но домой пока рано. Начал свое евразийское турне госсекретарь с Украины. Встретился с президентом Зеленским.

«Хочу поблагодарить США, администрацию президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно», – сказал Зеленский.

Впереди еще Узбекистан. В Ташкенте пройдет встреча в формате С5+1, то есть США плюс пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это новая стратегия «Белого дома» в Центральной Азии. Географически хоть и далеки, но тесному сотрудничеству это не помешает.