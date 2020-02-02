ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео в СНГ: что бывший глава ЦРУ разведал на постсоветском пространстве

02.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент на этой неделе занимался и международными делами. Впервые за последние 25 лет он принимал в Минске американского госсекретаря. Столица Беларуси – не одна в списке большого евразийского турне госсекретаря США. Там же – Киев, Нур-Султан и Ташкент, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», – рассказал Александр Лукашенко Майку Помпео.

Для Александра Лукашенко визит Майка Помпео как никогда кстати. После того, как Москва и Минск не смогли договориться о цене на нефть, Беларусь в активном поиске альтернативных вариантов.

«США хотят помочь Беларуси в строительстве независимого суверенного государства. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы – самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, – обратиться к нам», – пообещал Помпео.

С госсекретарем США Александр Григорьевич знаком давно. Правда, заочно. Спецслужбы двух стран сотрудничали, когда Помпео руководил ЦРУ. Сегодня разговоры все больше о торговле. Американские компании уже готовы выходить на белорусский рынок. Но сначала Минску и Вашингтону нужно преодолеть давние преграды.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока до этой точки не дошли, но такие моменты как сегодня, приближают нас к цели», – заявил Помпео.

Санкции США ввели в 2006-м, когда американцы признали президентские выборы в Беларуси недемократичными. Через два года Лукашенко отозвал своего посла в Вашингтоне, а американские дипломаты покинули Минск.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну, что здесь за люди», – оценил приезд гостя белорусский лидер.

Последний визит главы американского Госдепартамента в Беларусь был еще при Клинтоне 26 лет назад. 

У нынешнего госсекретаря Майка Помпео целое турне по странам СНГ. В Казахстане его встречал президент Токаев. Говорил на родном для гостя языке, нарушив протокол: президент во время официальных переговоров должен говорить на государственном языке.

«Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт», – заверил Токаев.

Нурсултану Назарбаеву Помпео передал привет от Трампа и назвал первого президента «давним другом США». 

«Все годы стремился укрепить отношения с вашей страной. Мы решали сложные вопросы ядерного разоружения. Пользуясь своим опытом, я говорил с президентом Ирана. Мы закрыли полигон, отказались от ядерного оружия», – напомнил Назарбаев.

Возможности для сотрудничества между США и Казахстаном Помпео назвал бесконечными. Талантливых казахстанцев ждут в американских компаниях. Но это все в будущем. Сейчас у стран один враг – коронавирус.

«Мы помогаем Министерству здравоохранения, осуществляем мониторинг потенциальных случав заболевания, предоставляем руководство по профилактике, контролю заболевания для вашего правительства. Поможем друзьям в Казахстане справиться с этой проблемой», – пообещал Помпео.

Степи Казахстана почему-то напомнили Помпео родные американские пейзажи. Но домой пока рано. Начал свое евразийское турне госсекретарь с Украины. Встретился с президентом Зеленским.

«Хочу поблагодарить США, администрацию президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно», – сказал Зеленский.

Впереди еще Узбекистан. В Ташкенте пройдет встреча в формате С5+1, то есть США плюс пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это новая стратегия «Белого дома» в Центральной Азии. Географически хоть и далеки, но тесному сотрудничеству это не помешает.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ташкенте пройдет встреча в формате С5+1: США плюс Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это новая стратегия «Белого дома» в Центральной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Белэнерго» объяснили почему минчане все еще чувствую запах мазута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика