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«Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если не касаться политики и экономики, то главное на этой неделе, без сомнения, – новости, связанные с распространением коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
При этом, понятное дело, никто ни от чего не застрахован. Исключить вероятность завоза вируса невозможно. А вот остановить его распространение – вполне. Именно на это будут направлены все силы Министерства здравоохранения, если вдруг вирус будет выявлен. Поверьте: меры, которые уже приняты, можно вполне назвать исключительными. Медики смотрят даже не в оба – в четыре глаза.
Хотелось бы еще, чтобы и мы были бдительными. Но не в плане ажиотажного спроса на защитные маски и противовирусные препараты. Давайте чаще мыть руки, больше бывать на воздухе и не поддаваться панике. Это рекомендации на все времена. Ну а если уж заболели, и тут речь даже не про коронавирус, в конце концов, сейчас – самое время для подъема заболеваемостью ОРВИ, то вариантов других нет, кроме как обратиться к врачам, лечиться в соответствии с их рекомендациями и выздоравливать.
На главных страницах ведущих информагенств данные о количестве погибших и заболевших китайским коронавирусом вытесняют любые другие новости.
Изначально локальная вспышка за месяц охватила весь Китай, а позже случаи заболевания нашли еще в 20 странах мира. Сегодня более 14 тысяч человек борются с болезнью, их них 132 – за пределами Китая.
Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения:
На днях Всемирная организация здравоохранения вспышку коронавируса назвала чрезвычайной ситуацией. Не потому, что Китай не справляется или делает что-то не так – наоборот, в Поднебесной предпринимают беспрецедентные меры, но вирус может попасть в страны с менее развитой медициной, и важно быть к этому готовыми.
Известно, что вирус передается от человека к человеку, потому крайне важно изолировать людей с симптомами заболевания на время инкубационного периода – это 14 дней.
Китайский 11-миллионный Ухань, откуда, предположительно, началось распространение болезни, полностью закрыли, засыпав въезды камнями и песком. Правительства стран, чьи граждане находятся в Китае, эвакуируют своих подданных и отправляют на карантин.
Пятеро белорусов уже покинули Поднебесную, с эвакуацией нашей стране помог Казахстан. Австралия для этих целей выделила целый остров Рождества в Индийском океане.
Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:
Авиаперевозчики прекращают воздушные контакты с Китаем. Страны закрывают границы, например, Россия, Монголия и Южная Корея, сегодня присоединился Кыргызстан.
Внутри Китая усиливают карантинные меры, ограничивают междугороднее транспортное сообщение. Китайские продавцы крупнейшей интернет-площадки не могут сформировать и доставить посылки, потому просят отменить свои заказы. Еще одна компания откладывает выпуск новой модели популярных смартфонов, производство которых находится в Китае. И все из-за вируса.
Аналитики уже прогнозируют потенциальный ущерб, который новый вирус наносит экономике.
Всеволод Шимов, политолог:
Поскольку Китай вторая экономика, то возможен большой спад. В частности, падение цен на нефть, поскольку Китай один из основных потребителей энергоресурсов. Вся эта ситуация, конечно, способствует экономическому торможению.
Свою роль в расшатывании ситуации играют фейки, которые один за другим появляются в сети. Facebook уже заявил, что будет блокировать пользователей, которые распространяют ложь о китайском вирусе и сеют панику.
Алена Сырова, корреспондент:
От коронавируса, вернее, от пневмонии, которую он, разрушая иммунитет, вызывает, умерли, в основном, люди пожилого возраста. Это главное отличие от той же «испанки» – эпидемии, которая бушевала в начале прошлого века. Она как раз таки выкашивала молодых людей. Всего известно 40 коронавирусов, нынешний стал седьмым из опасных для человека.
Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:
Симптомы коронавируса схожи с обычной простудой: озноб, заложенность дыхательных путей, температура. Конечно, особое внимание тем людям, которые недавно были в Китае. Их проверяют с помощью тепловизоров, людей с недомоганиями врачи в полном обмундировании изолируют в специальных боксах, проводят исследования.
Так, в Беларуси уже проверили 120 пациентов – ни один из случаев не выявил коронавируса.
Сергей Жаворонок:
Совсем скоро в Беларусь после каникул вернутся студенты и работники из Китая. В индустриальном парке «Великий камень» таких 400 человек, к их приезду тщательно готовятся.
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Кстати, в связи с распространением вируса повысился спрос на ватно-марлевые повязки. Вопреки расхожему мнению, они не защитят от заражения, но если вы простужены, позволят вам не распространять недуг дальше. В последние дни в аптеках некоторые китайские граждане скупают их в космических масштабах.
В такой ситуации средства защиты: перчатки, маски, медикаменты, которые Беларусь отправила в Китай, оказались весьма кстати.
Из ЕС только-только отправляются первые 12 тонн. Мы, небольшая европейская страна, помогли намного оперативнее и это, конечно, с благодарностью приняли и оценили наши друзья из Китая.
Разумеется, помогаем мы не потому что сомневаемся в силах Китая, а потому что не должна даже одна из самых крупных и успешных стран мира оставаться один на один со своими проблемами. Кстати, на этой неделе глава государства назначил нового посла Беларуси в Китае, им станет Николай Снопков.
Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Белорусские медики – иммунологи, инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи – тоже готовы помочь коллегам.
Китайские ученые уже расшифровали геном вируса, в Гонконге создали вакцину, на ее испытание нужно несколько месяцев. Пока же главная задача – локализовать коронавирус и не допустить его дальнейшего распространения.
Стоит ли паниковать? Судите сами: от нового вируса погибли несколько сотен человек, от гриппа ежегодно умирают несколько сотен тысяч. Шанс подхватить болезнь выше, когда иммунитет ослаблен, так что самое время позаботиться о себе и близких, тогда с новыми вызовами будет проще бороться.
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Новости Беларуси. Если не касаться политики и экономики, то главное на этой неделе, без сомнения, – новости, связанные с распространением коронавируса, сообщили в...
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