«Зенит» не отпустил Артема Дзюбу в английский «Тоттенхэм»













Отмечается, что тренер английской команды Жозе Моуриньо рассматривал кандидатуру Дзюбы для постоянного перехода в клуб или для аренды на полгода во время зимнего трансферного окна. Это связано с тем, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму.





Представители «Зенита» выступили против такой сделки, поскольку у Дзюбы есть договоренности о новом контракте.





Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Его текущий контракт действует до 30 июня 2020 года.