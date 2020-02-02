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«Зенит» не отпустил Артема Дзюбу в английский «Тоттенхэм»
Источник материала: Партизан
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил против перехода своего нападающего Артема Дзюбы в английский клуб «Тоттенхэм». Об этом сообщил портал
Отмечается, что тренер английской команды Жозе Моуриньо рассматривал кандидатуру Дзюбы для постоянного перехода в клуб или для аренды на полгода во время зимнего трансферного окна. Это связано с тем, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму.
Представители «Зенита» выступили против такой сделки, поскольку у Дзюбы есть договоренности о новом контракте.
Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Его текущий контракт действует до 30 июня 2020 года.
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил против перехода своего нападающего Артема Дзюбы в английский клуб «Тоттенхэм». Об этом сообщил...
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