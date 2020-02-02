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Под Минском возобновили съемки сериала «Сваты»

02.02.2020 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Съемки стартовали 28 января в доме семьи Виктора и Светланы Празецких - по сценарию он принадлежит Ивану Будько и Валюхе.

Под Минском возобновили съемки сериала «Сваты»
В доме этой же семьи съемки проходили в августе 2017 года. Тогда Празецкие ждали съемочную группу еще в январе 2018-го, но «Сваты» по разным причинам доехали только сейчас. Съемочная группа уже отчаялась и подготовила искусственный снег, но (о чудо!) как раз в этот день в Минске и пригороде выпал снег.

Дом семьи Празецких полностью перекрасили к съемкам еще в 2017 году.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме, - улыбается Светлана Николаевна. - Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок.

- Съемки у вас должны были начаться еще два года назад. Ваш дом никак не изменился?

- Мы поменяли кухню, потому что предыдущая была уже совсем старенькая. Сценаристам пришлось переписать сценарий под новый гарнитур! А так у них вся мебель своя - нашу мы перенесли на второй этаж. По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае. Вся обстановка и аппаратура останутся в нашем доме. Но это все мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас.

Съемочная группа работает не только в Дуличах, часть съемок проходит в роскошном доме где-то под Дзержинском и в Заславле.

Съемки первых «Сватов» проходили в Киеве, двухсерийный фильм вышел на экраны еще в 2008 году, и продолжения не планировалось. Но из-за высоких рейтингов было принято решение снимать второй сезон проекта, а затем и все последующие. В 2012 году был снят шестой сезон, и он должен был стать последним. В 2015-м авторы объявили о старте съемок 7-го сезона. Но из-за политического конфликта продолжение сериала снимать в Украине было невозможно. В 2017-м съемки стартовали в Беларуси и Грузии. Но дальше сериал снова ждала неудача: «Сваты» запретили показывать в Украине. Запрет сняли в июле 2019 года. Режиссер сериала Андрея Яковлев сообщил, что отснятый в 2017 году материал не войдет в новый сезон - все будут снимать заново. Кстати, продюсером шести сезонов «Сватов» был Владимир Зеленский, нынешний президент Украины.
 
Теги: Минск
 
 
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Съемки стартовали 28 января в доме семьи Виктора и Светланы Празецких - по сценарию он принадлежит Ивану Будько и Валюхе.
 
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