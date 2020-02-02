Американская киноакадемия обнародовала список актеров, которые будут вручать «Оскар»

Источник материала: Вороновская газета





В их числе Киану Ривз, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймс Корден, Шайа Лабаф, Стив Мартин, Джордж МакКэй, Майя Рудольф, Зак Готтзаген и Бени Фельдштейн. Ранее сообщалось, что у церемонии не будет ведущего, как и в прошлом году. Награждение победителей пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.