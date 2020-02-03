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Снег, метель и морозы. Вы не поверите, но это о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

03.02.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отдохнули под +10°С в выходные — и хватит. Со вторника в Брест приходит мягкая зима, предупреждают синоптики.

Снег, метель и морозы. Вы не поверите, но это о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем недели. Днем ожидается переменная облачность и до +5°С.

Во вторник утром будет туман с видимостью 300−400 метров. Днем небо затянет тучами. Возможен мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +4°С.

В ночь на среду обещают метель и небольшой снег. Утром будет солнечно, но холодно — минус три градуса. Днем будет около 0 °C.

В четверг утром обещают небольшой снег и метель. Столбик термометра опустится до -2°С. Днем пройдет мокрый снег, а воздух прогреется до +4°С.

В пятницу утром будет ясно и до 3 градусов мороза. Днем — облачно с прояснениями и около 0 °C.

Снег, метель и морозы. Вы не поверите, но это о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Хорошей недели, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
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  Отдохнули под +10°С в выходные — и хватит. Со вторника в Брест приходит мягкая зима, предупреждают синоптики. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Понедельник станет самым...
 
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