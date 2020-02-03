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«Очень, знаете, раздражает, когда у человека все хорошо». О том, почему в нашей стране лучше не выделяться

03.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Зантович старается сам не выделяться (что удается ему скверно, так как он банкир и постоянный колумнист LADY) и вам того же советует. А то «как бы чего не вышло». Об этом до нас еще чеховский «Человек в футляре» предупреждал, а Антону Павловичу грех не верить.

Одна знакомая как-то ехала в транспорте в оранжевом пальто. Она думала, в ярком, оказалось — в неприлично ярком. Ей так и сказали. Подошел доброжелательный мужчина и спросил, не боится ли она так броско одеваться.

Ведь на фоне остального электората она явно выделялась. Как апельсин в ящике картошки. Знакомая отшутилась, но в пальто на людях показываться перестала. На всякий случай.


Фото: pinterest.com

И, знаете, хорошо! Потому что мало ли что! Наше местное коллективное бессознательное слишком ярких личностей недолюбливает. Куда спокойнее понимать, что вокруг тебя — одинаковые братья и сестры. А то этот, который заметный, выделяется, от него всякого можно ждать.

Очень, знаете ли, раздражает, когда у человека все хорошо! И ладно если дела идут, но человек это не выпячивает. Ну купил ты финского сервелата целую палку. Так отнеси ее домой и ешь тихонько! Зачем хвастаться? Иные просто ходят довольные такие, смеются, рассказывают, какие они молодцы…

Вот не надо!


Фото: pinterest.com

Разделить с кем-нибудь радость успеха — не наш конек. Чего нет, того нет.

Зато как здорово мы умеем сочувствовать! Слушаешь, бывает, как человек тебе жалуется: машину разбил, например, или деньги вложил в биткоины, или в налоговую его вызвали… И радуешься! В смысле, сочувствуешь, переживаешь. Скорбное лицо, понимающий взгляд. Ай-яй-яй! Это же надо! Неприятность какая! Ну ты держись! Мы с тобой. Помочь, конечно, нечем, сам понимаешь! Но в остальном — ты только скажи!

Не дай Бог, если твой друг больше тебя зарабатывает. А если еще получка к валюте привязана, то что это за друг вообще? Нет, прогонять, конечно, такого человека никто не станет. Вдруг нужно будет денег когда-нибудь занять. Но и на брудершафт выпить уже рука не поднимется.

Надо, понимаете, спокойно себя вести, в рамках общепринятого. Никуда особо не ходить, в ладоши не хлопать, по возможности не улыбаться. Если начальник пошутил, можно усмехнуться. Сдержанно так. Если директор анекдот рассказал, сам Бог велел отсмеяться. Но тоже не теряя самообладания. А в обычной жизни, конечно, не надо. В том числе, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.


Скриншот из фильма «Стиляги» носит иллюстративный характер

У нас же самая спокойная страна на свете! Это вам любой гражданин подтвердит. Вон в кино американские полицейские все время за напарников мстят. А у нас еще лучше. Милиционеры патрулируют улицы по трое. Не дуэт, а трио! Даже, я бы сказал, триптих. Как на картине Васнецова. Поэтому на улицах — мир и благоденствие. Не просто так, само собой.

А если кому-то кажется, что мы недостаточно веселые, то это не потому, что нам чего-то не хватает. Все у нас есть, все у нас в порядке. Мы очень счастливы!

Просто солнца мало. Посмотрите на темперамент разных народов. Чем больше солнечных дней, тем у людей больше эмоций. Машут руками, смеются, песни поют. На Кубе, говорят, вообще население пешком не ходит, только танцует. А там, между прочим, мыло по талонам.

Ближе к северу — наоборот: сдержанные люди, умеренные. Один товарищ в Исландии по улице шел, увидел сумочку. Раскрыл ее. А там — деньги, паспорта, авиабилеты. И самолет взлетает через час. Схватил эту сумочку, значит, и пулей в аэропорт! Там как-то разыскал этих людей, все им отдал, проводил до трапа, расцеловал на прощание. Довольный такой. Думает, подружился с ними. И правда! Не прошло и недели, как пришла ему эсэмэска. Одно слово: «Спасибо».

Короче говоря, потепление глобальное нам на руку. Тучи над нашими рабочими головами скоро рассеются. Солнца будет все больше и больше. И со временем не только сам собой выход к морю появится, но и настроение улучшится. Возможно даже, начнем чуть больше улыбаться, хотя и будет немножко непривычно.

А пока давайте не будем. Так и себе спокойнее, и людям вокруг. А когда ты сам спокойный, то и одежда под стать: серый, коричневый и всеми любимый строгий черный. Все вместе мы выглядим официально и торжественно, как будто каждый день — государственный праздник.

Или похороны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Александр Зантович старается сам не выделяться (что удается ему скверно, так как он банкир и постоянный колумнист LADY) и вам того же советует. А то «как бы чего не...
 
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