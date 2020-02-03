После Brexit у Беларуси появились новые возможности для сотрудничества с Великобританией

Источник материала: Ежедневник





Brexit может открыть новые возможности в отношениях Беларуси с Великобританией, считает посол Беларуси Сергей Алейник.

"Мы рассчитываем, что выход Великобритании из ЕС может стать новым окном возможностей для укрепления двухстороннего сотрудничества Соединенного Королевства с Беларусью. После референдума по Brexit немало сделано в плане развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, инвестиционных связей", - отметил Алейник в эфире телеканала ОНТ .

На протяжении последних лет Великобритания устойчиво занимает третье место по объему экспорта белорусской продукции после России и Украины, а также второе место по объемам инвестиций в экономику Беларуси.

В июне 2019 года состоялось первое заседание белорусско-британского межправительственного Торгового диалога. "Уверен, что этот новый формат позволит поднять наше торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень", - подчеркнул посол.

По его словам, сейчас в стадии реализации проект по созданию в городе Ковентри сборочного производства белорусских электробусов. Все учредительные документы подписаны в ноябре 2019 года во время визита премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Лондон. Также британский партнер заинтересован создать инжиниринговый центр передовых технологий в области электротранспорта в индустриальном парке "Великий камень". На повестке дня совместная разработка грузового электромобиля для продвижения на рынки стран Британского Содружества и Евразийского экономического союза.