|
Электрический Porsche Taycan получил пакет заводских доработок
Источник материала: Tut.by
Отделение Porsche Exclusive Manufaktur, занимающееся разработкой специального оборудования для всего модельного ряда Porsche и выпуском лимитированных серий, представило комплект доработок для первого серийного электромобиля марки — седана
Первой набор оригинальных аксессуаров и опций (в общей сложности 90 наименований) от придворной «мануфактуры» получила 680-сильная версия электромобиля Taycan Turbo. Среди них — три варианта пакета Sport Design с передним сплиттером и боковыми накладками с различным оформлением (черный глянец, цвет кузова или видимый углепластик), матричные фары со светло-голубыми световыми элементами дневного света, а также 21-дюймовые колесные диски с карбоновыми спицами в виде лезвий (к слову, такие колеса легче стандартных на 3 кг).
В салоне Taycan — ремни безопасности в одном из восьми доступных цветов, а также декоративные вставки на дверных картах и передней панели (матовый углепластик или в цвет кузова).
О стоимости комплекта доработок для Taycan в немецкой компании не обмолвились.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отделение Porsche Exclusive Manufaktur представило комплект доработок для первого серийного электромобиля марки - седана Taycan.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)