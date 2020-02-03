Электрический Porsche Taycan получил пакет заводских доработок

Источник материала: Tut.by

Отделение Porsche Exclusive Manufaktur, занимающееся разработкой специального оборудования для всего модельного ряда Porsche и выпуском лимитированных серий, представило комплект доработок для первого серийного электромобиля марки — седана Taycan .









Первой набор оригинальных аксессуаров и опций (в общей сложности 90 наименований) от придворной «мануфактуры» получила 680-сильная версия электромобиля Taycan Turbo. Среди них — три варианта пакета Sport Design с передним сплиттером и боковыми накладками с различным оформлением (черный глянец, цвет кузова или видимый углепластик), матричные фары со светло-голубыми световыми элементами дневного света, а также 21-дюймовые колесные диски с карбоновыми спицами в виде лезвий (к слову, такие колеса легче стандартных на 3 кг).





В салоне Taycan — ремни безопасности в одном из восьми доступных цветов, а также декоративные вставки на дверных картах и передней панели (матовый углепластик или в цвет кузова).





О стоимости комплекта доработок для Taycan в немецкой компании не обмолвились.