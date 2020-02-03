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Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии
Источник материала: Партизан
Вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси 21-летний уроженец Пинска Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии. По данным немецких СМИ, интерес к нему проявляют как в первой, так и во второй бундеслиге.
В сезоне-2019, в котором динамовцы финишировали четвертыми, Плотников провел 23 матча, пропустив 25 голов и девять раз отыграв на «ноль». По итогам года болельщики признали Максима лучшим игроком команды.
9 сентября Плотников дебютировал в составе национальной сборной Белоруссии в товарищеском матче с Уэльсом (0:1).
— У Максима высокий потенциал. Знаю это еще по совместной работе в «молодежке», — заявил
Плотников начал заниматься футболом в СДЮШОР города Пинск, а за минское «Динамо» выступает с 2015 года.
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Вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси 21-летний уроженец Пинска Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии. По данным немецких СМИ, интерес к нему...
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