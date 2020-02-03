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Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии

03.02.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси 21-летний уроженец Пинска Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии. По данным немецких СМИ, интерес к нему проявляют как в первой, так и во второй бундеслиге.

В сезоне-2019, в котором динамовцы финишировали четвертыми, Плотников провел 23 матча, пропустив 25 голов и девять раз отыграв на «ноль». По итогам года болельщики признали Максима лучшим игроком команды.

9 сентября Плотников дебютировал в составе национальной сборной Белоруссии в товарищеском матче с Уэльсом (0:1).

— У Максима высокий потенциал. Знаю это еще по совместной работе в «молодежке», — заявил by.tribuna.com тренер вратарей сборной Белоруссии Александр Сулима. — Он здорово прогрессирует. В прошлом году хорошо проявил себя в играх за «Динамо» и заслужил вызов в сборную. Лично я не удивлен, что к нему проявляют интерес в Германии.

Плотников начал заниматься футболом в СДЮШОР города Пинск, а за минское «Динамо» выступает с 2015 года.
 
 
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Вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси 21-летний уроженец Пинска Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии. По данным немецких СМИ, интерес к нему...
 
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