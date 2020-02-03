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В Пинске пройдет детский конкурс красоты «Маленькая принцесса 2020»

03.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Городской детский конкурс красоты «Маленькая принцесса 2020» проводится с февраля по май 2020 года. В нем могут принять участие девочки в возрасте 8 лет.

По 3 марта 2020 года ЗАЯВКУ на участие можно будет отправить по электронной почте mini_mister@mail.ru или заполнить электронную ФОРМУ.

4 марта в Пинском городском Доме культуры участников конкурса ждет кастинг. Финал культурно-зрелищного мероприятия «Маленькая принцесса 2020» пройдет 7 мая.

Телефон для консультации: +375 29 230 53 97, +375 29 675 27 30 (Viber,Telegram).

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться в ПОЛОЖЕНИИ.

 
 
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Городской детский конкурс красоты «Маленькая принцесса 2020» проводится с февраля по май 2020 года. В нем могут принять участие девочки в возрасте 8 лет. ...
 
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