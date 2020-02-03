В Молодечно автобус насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автобуса в Молодечно, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 2 февраля, около 07.00. По предварительной информации, 44-летний водитель служебного автобуса МАЗ двигался по улице Виленской и совершил наезд на пожилого мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Установлено, что он переходил дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода.