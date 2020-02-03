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В Молодечно автобус насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автобуса в Молодечно,
Авария произошла 2 февраля, около 07.00. По предварительной информации, 44-летний водитель служебного автобуса МАЗ двигался по улице Виленской и совершил наезд на пожилого мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Установлено, что он переходил дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода.
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Авария произошла утром 2 февраля на улице Виленской.
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