ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно автобус насмерть сбил пешехода

03.02.2020 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автобуса в Молодечно, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 2 февраля, около 07.00. По предварительной информации, 44-летний водитель служебного автобуса МАЗ двигался по улице Виленской и совершил наезд на пожилого мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Установлено, что он переходил дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 2 февраля на улице Виленской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрический Porsche Taycan получил пакет заводских доработок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика