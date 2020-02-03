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Демократы открывают президентскую гонку в США. Кто есть кто?
Источник материала: Партизан
В понедельник, 3 февраля, в штате Айова пройдут первые кокусы - выборы претендентов на пост президента США от Демократической партии. Официально считается, что именно эти собрания дают старт президентской гонке 2020 года.
Русская служба
На официальный старт президентской гонки демократы вышли, растеряв больше половины претендентов. Если еще осенью прошлого года о своих намерениях принять участие в борьбе за президентское кресло заявляли 25 представителей Демократической партии, то к открытию кокусов в Айове их осталось только 11.
Кто по-прежнему претендует на президентский пост?
1. Берни Сандерс, сенатор США от штата Вермонт, 78 лет.
С 1991 по 2007 год представлял свой штат в Конгрессе США, в 2007 избран в Сенат, как независимый кандидат, не входящий ни в одну из партий. Во время голосований обычно поддерживает демократов. В начале 60-х годов вступил в молодежное отделение Социалистической партии Америки. В 1988 году во время свадебного путешествия посетил Советский Союз.
В 2016 году впервые принял участие в президентской гонке, уступив номинацию Демократической партии Хиллари Клинтон.
Что обещает избирателям: в 2020 году Берни Сандерс вновь предложил своим сторонникам программу, уже опробованную четыре года назад. Сенатор предлагает отменить плату за получение высшего образования, ввести обязательное бесплатное медицинское страхование для всех и увеличить минимальный размер оплаты труда до $15 в час.
Одновременно он обещает резко увеличить налоги для богатых. Согласно планам сенатора, американцы, владеющие недвижимостью на сумму, превышающую $1 миллиард, должны будут уплатить 77% в виде налогов.
К концу прошлого года собрал $34,6 миллионов в качестве пожертвований.
2. Джо Байден, бывший вице-президент США, 77 лет.
В 1972 году в возрасте неполных 30 лет избран сенатором США от штата Делавэр. Возглавлял судебный комитет Сената, а затем трижды становился главой комитета по международным делам верхней палаты Конгресса.
В 2008 году заявил о намерениях принять участие в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, но снял свою кандидатуру. Позднее Байден принял предложение Барака Обамы, став кандидатом на пост вице-президента США.
В 2019 стал одной из центральных фигур в процессе импичмента президента Трампа, обвинившего самого Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Все эти обвинения бывший вице-президент отрицает.
Что обещает избирателям: во время встреч со своими сторонниками Джо Байден неизменно напоминает о том, что он почти восемь лет был ближайшим помощником Барака Обамы, и обещает возродить политику, которую проводил 44-й президент США. "Я знаю, как заставить правительство работать", - постоянно заявляет он.
В конце прошлого года Байден дал понять, что может предложить должность вице-президента члену Республиканской партии. Кроме этого, он неоднократно заявлял, что является лучшим специалистом в США в сфере внешней политики. "Я самый квалифицированный человек в стране для того, чтобы стать президентом, - говорит он. - Я знаю больше об американской внешней политике, чем кто-либо еще, включая даже (Генри) Киссинджера".
К концу прошлого года собрал $23,3 миллиона в качестве пожертвований.
3. Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс, 70 лет.
Бывший профессор права в нескольких университетах США, Уоррен специализировалась на законах о банкротстве и получила широкую известность в США после финансового кризиса 2008 года, выступив одним из инициаторов создания государственного Бюро по защите финансовых прав потребителей (Consumer Financial Protection Bureau) и заняв должность специального советника президента Обамы.
В 2012 году выиграла выборы в Сенат, став первой в истории женщиной, представившей в верхней палате Конгресса штат Массачусетс.
В ходе избирательной кампании неоднократно рассказывала "семейные истории" о том, что в числе ее предков были индейцы племени Чероки. В прошлом году Уоррен официально признала, что эти истории были выдумкой, и даже извинилась перед участниками Американского президентского форума коренных народов.
Что обещает избирателям: сенатор Уоррен намерена бороться с имущественными неравенством, введя новые налоги для "сверхбогатых". Согласно ее программе, в случае победы сенатора на выборах, владельцы состояний, превышающих $50 миллионов, должны будут ежегодно платить 2% от общей суммы активов, а миллиардеры - 3%.
Полученные бюджетные средства, по мнению Уоррен, должны пойти на оплату различных льгот для малоимущих, включая бесплатные или дешевые детские сады, доступное медицинское обслуживание.
К концу прошлого года собрала $21,7 миллиона в качестве пожертвований.
4. Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, 38 лет.
Выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, лейтенант разведывательной службы ВМС США. В 2014 году в течении семи месяцев находился в составе американского военного контингента в Афганистане, награжден медалью. В разной степени владеет шестью языками, включая арабский, персидский и французский. В 2015 в публикации в газете South Band Tribune публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2017 году сочетался браком со школьным учителем Частеном Глезманом.
Что обещает избирателям: экс-мэр предлагает изменить избирательную систему в США, отказавшись от коллегии выборщиков и перейдя к прямому волеизъявлению. Он также намерен сделать все государственные колледжи бесплатными для студентов, семьи которых зарабатывают менее $100 000 в год, и ввести всеобщую систему бесплатного медицинского страхования.
К концу прошлого года собрал $25,2 миллиона в качестве пожертвований.
5. Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, 77 лет.
Миллиардер, основатель финансовой компании и агентства Bloomberg, занимает 9-е место в списке богатейших людей США, и 14-е место - в мировом рейтинге с состоянием в $61,5 миллиардов. За последние 20 лет он трижды менял партийную принадлежность, став в начале 2000-х годов сначала республиканцем, потом независимым, и, наконец, в конце 2018 года объявив о поддержке демократов.
Неоднократно намекал о намерениях принять участие в президентских выборах, но официально зарегистрировался для участия в гонке только в ноябре 2019 года. Лозунг кампании экс-мэра - "Создатель рабочих мест. Лидер, умеющий решать проблемы".
Тратит на кампанию собственные средства, израсходовав в последнем квартале 2019 года почти четверть миллиарда.
Что обещает избирателям: Блумберг поддерживает все инициативы демократов об ужесточении правил владения оружием в США. Он является постоянным спонсором общественных организаций, выступающих за государственный контроль в этой сфере, и призывает ввести систему максимально жесткой проверки всех владельцев огнестрельного оружия.
К концу прошлого вложил $200 миллионов собственных средств в кампанию.
6. Эми Клобушар, сенатор США от штата Миннесота, 59 лет.
В 1998 году Клобушар, занимавшаяся до этого частной юридической практикой, впервые была избрана на общественную должность, заняв пост прокурора округа Хеннепин в штате Миннесота. В 2006 году она выиграла выборы в Сенат, став первой в истории женщиной, представляющей этот штат в верхней палате Конгресса.
Что обещает избирателям: Клобушар предлагает принять несколько новых законов, направленных на защиту женщин от насилия, улучшение экологической обстановки и охрану здоровья. Согласно одному из предложений сенатора, в США должны быть полностью запрещены детские игрушки, в которых в любой форме содержится свинец. Поддерживает политику, которую проводил Барак Обама, и во время встреч с избирателями обещает ее продолжать.
К концу прошлого года собрала $11,4 миллиона в качестве пожертвований.
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