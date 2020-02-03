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Демократы открывают президентскую гонку в США. Кто есть кто?

03.02.2020 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 3 февраля, в штате Айова пройдут первые кокусы - выборы претендентов на пост президента США от Демократической партии. Официально считается, что именно эти собрания дают старт президентской гонке 2020 года.

Демократы открывают президентскую гонку в США. Кто есть кто?
Русская служба Би-би-си разобралась, кто из демократов претендует на президентское кресло, и что они обещают своим избирателям.

На официальный старт президентской гонки демократы вышли, растеряв больше половины претендентов. Если еще осенью прошлого года о своих намерениях принять участие в борьбе за президентское кресло заявляли 25 представителей Демократической партии, то к открытию кокусов в Айове их осталось только 11.

Кто по-прежнему претендует на президентский пост?

1. Берни Сандерс, сенатор США от штата Вермонт, 78 лет.

С 1991 по 2007 год представлял свой штат в Конгрессе США, в 2007 избран в Сенат, как независимый кандидат, не входящий ни в одну из партий. Во время голосований обычно поддерживает демократов. В начале 60-х годов вступил в молодежное отделение Социалистической партии Америки. В 1988 году во время свадебного путешествия посетил Советский Союз.

В 2016 году впервые принял участие в президентской гонке, уступив номинацию Демократической партии Хиллари Клинтон.

Что обещает избирателям: в 2020 году Берни Сандерс вновь предложил своим сторонникам программу, уже опробованную четыре года назад. Сенатор предлагает отменить плату за получение высшего образования, ввести обязательное бесплатное медицинское страхование для всех и увеличить минимальный размер оплаты труда до $15 в час. 

Одновременно он обещает резко увеличить налоги для богатых. Согласно планам сенатора, американцы, владеющие недвижимостью на сумму, превышающую $1 миллиард, должны будут уплатить 77% в виде налогов.

К концу прошлого года собрал $34,6 миллионов в качестве пожертвований.

2. Джо Байден, бывший вице-президент США, 77 лет.


В 1972 году в возрасте неполных 30 лет избран сенатором США от штата Делавэр. Возглавлял судебный комитет Сената, а затем трижды становился главой комитета по международным делам верхней палаты Конгресса.

В 2008 году заявил о намерениях принять участие в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, но снял свою кандидатуру. Позднее Байден принял предложение Барака Обамы, став кандидатом на пост вице-президента США.

В 2019 стал одной из центральных фигур в процессе импичмента президента Трампа, обвинившего самого Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Все эти обвинения бывший вице-президент отрицает.

Что обещает избирателям: во время встреч со своими сторонниками Джо Байден неизменно напоминает о том, что он почти восемь лет был ближайшим помощником Барака Обамы, и обещает возродить политику, которую проводил 44-й президент США. "Я знаю, как заставить правительство работать", - постоянно заявляет он.

В конце прошлого года Байден дал понять, что может предложить должность вице-президента члену Республиканской партии. Кроме этого, он неоднократно заявлял, что является лучшим специалистом в США в сфере внешней политики. "Я самый квалифицированный человек в стране для того, чтобы стать президентом, - говорит он. - Я знаю больше об американской внешней политике, чем кто-либо еще, включая даже (Генри) Киссинджера".

К концу прошлого года собрал $23,3 миллиона в качестве пожертвований.

3. Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс, 70 лет.

Бывший профессор права в нескольких университетах США, Уоррен специализировалась на законах о банкротстве и получила широкую известность в США после финансового кризиса 2008 года, выступив одним из инициаторов создания государственного Бюро по защите финансовых прав потребителей (Consumer Financial Protection Bureau) и заняв должность специального советника президента Обамы.

В 2012 году выиграла выборы в Сенат, став первой в истории женщиной, представившей в верхней палате Конгресса штат Массачусетс.

В ходе избирательной кампании неоднократно рассказывала "семейные истории" о том, что в числе ее предков были индейцы племени Чероки. В прошлом году Уоррен официально признала, что эти истории были выдумкой, и даже извинилась перед участниками Американского президентского форума коренных народов.

Что обещает избирателям: сенатор Уоррен намерена бороться с имущественными неравенством, введя новые налоги для "сверхбогатых". Согласно ее программе, в случае победы сенатора на выборах, владельцы состояний, превышающих $50 миллионов, должны будут ежегодно платить 2% от общей суммы активов, а миллиардеры - 3%. 

Полученные бюджетные средства, по мнению Уоррен, должны пойти на оплату различных льгот для малоимущих, включая бесплатные или дешевые детские сады, доступное медицинское обслуживание.

К концу прошлого года собрала $21,7 миллиона в качестве пожертвований.


4. Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, 38 лет.


Выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, лейтенант разведывательной службы ВМС США. В 2014 году в течении семи месяцев находился в составе американского военного контингента в Афганистане, награжден медалью. В разной степени владеет шестью языками, включая арабский, персидский и французский. В 2015 в публикации в газете South Band Tribune публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2017 году сочетался браком со школьным учителем Частеном Глезманом.

Что обещает избирателям: экс-мэр предлагает изменить избирательную систему в США, отказавшись от коллегии выборщиков и перейдя к прямому волеизъявлению. Он также намерен сделать все государственные колледжи бесплатными для студентов, семьи которых зарабатывают менее $100 000 в год, и ввести всеобщую систему бесплатного медицинского страхования.

К концу прошлого года собрал $25,2 миллиона в качестве пожертвований.

5. Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, 77 лет.


Миллиардер, основатель финансовой компании и агентства Bloomberg, занимает 9-е место в списке богатейших людей США, и 14-е место - в мировом рейтинге с состоянием в $61,5 миллиардов. За последние 20 лет он трижды менял партийную принадлежность, став в начале 2000-х годов сначала республиканцем, потом независимым, и, наконец, в конце 2018 года объявив о поддержке демократов.

Неоднократно намекал о намерениях принять участие в президентских выборах, но официально зарегистрировался для участия в гонке только в ноябре 2019 года. Лозунг кампании экс-мэра - "Создатель рабочих мест. Лидер, умеющий решать проблемы".

Тратит на кампанию собственные средства, израсходовав в последнем квартале 2019 года почти четверть миллиарда.

Что обещает избирателям: Блумберг поддерживает все инициативы демократов об ужесточении правил владения оружием в США. Он является постоянным спонсором общественных организаций, выступающих за государственный контроль в этой сфере, и призывает ввести систему максимально жесткой проверки всех владельцев огнестрельного оружия.

К концу прошлого вложил $200 миллионов собственных средств в кампанию.

6. Эми Клобушар, сенатор США от штата Миннесота, 59 лет.


В 1998 году Клобушар, занимавшаяся до этого частной юридической практикой, впервые была избрана на общественную должность, заняв пост прокурора округа Хеннепин в штате Миннесота. В 2006 году она выиграла выборы в Сенат, став первой в истории женщиной, представляющей этот штат в верхней палате Конгресса.

Что обещает избирателям: Клобушар предлагает принять несколько новых законов, направленных на защиту женщин от насилия, улучшение экологической обстановки и охрану здоровья. Согласно одному из предложений сенатора, в США должны быть полностью запрещены детские игрушки, в которых в любой форме содержится свинец. Поддерживает политику, которую проводил Барак Обама, и во время встреч с избирателями обещает ее продолжать.

К концу прошлого года собрала $11,4 миллиона в качестве пожертвований.


7. Эндрю Ян, бизнесмен, 45 лет.


Предприниматель родился в семье выходцев из Тайваня и получил юридическое образование. После этого Ян стал учредителем нескольких старапов в сфере образования. В 2011 году создал компанию VFA (Ventures for America), которая занималась поиском талантливых выпускников колледжей и университетов, и устройством их на двухлетнюю стажировку в различные стартап-проекты в городах США с высоким уровнем безработицы. По подсчетам американских СМИ, личное состояние Яна может составлять $4 миллиона.

Что обещает избирателям: свою главную инициативу претендент назвал "Дивиденды Свободы", утверждая, что каждый американец должен получать от государства сумму в размере $1 000 в качестве компенсации за потерю Америкой рабочих мест в результате развития автоматизированного труда. Кроме этого, Ян призывает избирателей отказаться от партийных разногласий, провозгласив одним из главных лозунгов своей кампании: "Ни влево, ни вправо. Вперед" (Not Left, Not Right, Forward).

К концу прошлого года собрал $16,5 миллионов в качестве пожертвований.


8. Том Стейер, бизнесмен, 62 года.


Глава хедж-фонда Farallon Capital, совладелец нескольких банков, миллиардер Том Стейер, состояние которого оценивается в $1,6 миллиарда, вместе с женой публично подписали обязательство еще при жизни потратить не менее половины принадлежащих им средств на благотворительность. Известен подчеркнутой скромностью, ездит на старой "Хонде" и отказывается от любых предметов роскоши.

В 2008 году, став одним из самых активных спонсоров предвыборной кампании Барака Обамы, был в числе кандидатов на пост министра финансов США. Во время кампании 2016 года организовал сбор средств в пользу Хиллари Клинтон, собрав более $87 миллионов.

В октябре 2017 года начал политическую кампанию, агитируя за импичмент Дональда Трампа, оплачивая рекламные ролики на телеканалах и в социальных сетях. В июле 2019 года зарегистрировался в качестве претендента, пообещав потратить на избирательную кампанию $100 миллионов из собственных средств.

Что обещает избирателям: главной темой кампании Стейера продолжает оставаться борьба за импичмент президента Трампа. Миллиардер утверждает, что его инициативу "Нужно объявить импичмент" (Need to Impeach) сегодня поддерживают более 8 миллионов американцев, выступающих за конституционное отстранение Дональда Трампа от власти.

"Я считаю, что борьба против президента, который нарушает закон и ведет разрушительную политику, заставит граждан прийти на избирательные участки", - считает Стейер.

К концу прошлого года вложил $157 миллионов собственных средств в кампанию.

9. Тулси Габбард, член Конгресса США, 38 лет.


В 2002 году бывшая сотрудница общественной благотворительной организации и инструктор по боевым искусствам Габбард впервые одержала победу на выборах в Конгресс штата Гавайи.

Год спустя она вступила в Национальную гвардию США. В 2004 в течении года находилась в Ираке в составе медицинского подразделения. Позднее закончила офицерскую школу в военной академии Алабамы. Служила в Кувейте, имеет звание майора.

В 2012 году выиграла выборы в Конгресс США, став первым потомком выходцев из Индии в Палате представителей. Поддерживает прогрессивное крыло в Демократической партии, выступает за полную легализацию марихуаны и против участия американских войск в военных конфликтах за пределами США. Ранее Габбард публично выступала против разрешения однополых браков, но потом принесла извинения за эти высказывания.

В прошлом году Хиллари Клинтон назвала Габбард "российским агентом", заявив, что Кремль проводит информационную кампанию в ее пользу. В ответ конгрессвумен назвала экс-госсекретаря "разжигательницей войн" и подала на нее в суд, потребовав извинений и $50 миллионов в качестве компенсации морального ущерба.

Что обещает избирателям: в случае своего избрания Габбард обещает, что во время ее президентства США откажутся от практики политического и военного вмешательства в дела других государств и прекратят политику, направленную на смену режимов. Как и другие кандидаты, она публично выступает за введение в Соединенных Штатах бесплатной страховой медицины для всех граждан, расходы на которую будет оплачивать государство.

К концу прошлого года собрала $3,5 миллионов в качестве пожертвований.

10. Майкл Беннет, сенатор США от штата Колорадо, 55 лет.


Выпускник юридического факультета Йельского университета занимал должность советника Генерального прокурора США в администрации Билла Клинтона, а затем руководил департаментом государственных школ в Денвере, штат Колорадо.

В 2008 году он стал одним из кандидатов на должность министра образования в администрации Обамы, но это назначение так и не состоялось. В 2009 году губернатор штата Колорадо предложил Беннету занять кресло сенатора США от этого штата после того, как его предшественник согласился на должность министра внутренних дел.

Что обещает избирателям: сенатор Беннет - последовательный сторонник ужесточения законов о контроле за продажей оружия. Вместе с сенатором Тимом Кейном выступает за принятие нового закона о страховой медицине, основанного на реформе, проведенной администрацией Барака Обамы. 

Новая система должна позволить всем жителям США самостоятельно выбирать медицинскую страховку на специальных биржах и пользоваться такими же льготами, включая государственные субсидии, какими пользуются неимущие американцы.

К концу прошлого года собрал $1,2 миллиона в качестве пожертвований.

11. Деваль Патрик, бывший губернатор штата Массачусетс, бизнесмен, 63 года.


Согласно сообщениям американских СМИ, принять участие в президентской гонке-2020 Патрика заставил его давний друг, экс-президент Барак Обама. О своем участии в кампании сам претендент, правда, заявил только в середине ноября прошлого года.

Выходец из бедных афроамериканских районов в Южном Чикаго, Патрик получил стипендию юридического факультета Гарвардского университета и после получения диплома занялся частной адвокатской практикой. В 1994 году был назначен помощником Генерального прокурора США, возглавив департамент по надзору за соблюдением гражданских прав.

С 2007 по 2015 год был губернатором штата Массачусетс, продолжив реформу системы здравоохранения штата, начатую его предшественником Миттом Ромни, увеличив финансирование образовательных программ и увеличив минимальный размер оплаты труда с $8 до $11 в час.

В 2015 году стал исполнительным директором инвестиционной компании Bain Capital, одновременно возглавив совет директоров телевизионной компании, пропагандирующей здоровый образ жизни, American Well.


Что обещает избирателям: во время встреч с избирателями Деваль Патрик не устает напоминать о своей дружбе с Бараком Обамой, обещая продолжить политику 44-го президента. Он обещает увеличить финансирование системы государственного здравоохранения, которая сейчас доступна только пожилым и неимущим американцам, а также расширить образовательные программы. 

Кроме этого, Патрик предлагает пересмотреть систему зонирования избирательных округов, которая сегодня, по его мнению, служит интересам политических партий, а не избирателей.

К концу прошлого года собрал $2,3 миллиона в качестве пожертвований.
 
 
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В понедельник, 3 февраля, в штате Айова пройдут первые кокусы - выборы претендентов на пост президента США от Демократической партии. Официально считается, что...
 
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