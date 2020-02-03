Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

Делегация Ленинградской области в рамках двухдневного визита на Могилевщину посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».
Гостей на территории предприятия приветствовал председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович.
Участники мероприятия посетили консервный цех и участок оформления готовой продукции, где познакомились с процессом производства. А затем продегустировали продукцию завода, в том числе ее новинки.
Перспективы развития сотрудничества
Одним из главных мероприятий программы визита стало восьмое заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики
Встреча прошла под руководством председателя Могилевского областного исполнительного комитета Леонида Зайца и заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.
Участники обсудили итоги реализации Программы торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Правительством Республики
В частности, стороны отметили позитивную динамику взаимного товарооборота Беларуси и Ленинградской области. Его объемы значительны – $518 млн. по итогам 2019 года. В планах – увеличение в текущем минимум до $550 млн. В основе экспорта в российский регион – синтетические волокна, цемент, мясо и птица, молочные продукты, пластиковая тара.
Укреплению и дальнейшему развитию торгово-экономических отношений Беларуси и Ленинградской области могли бы посодействовать и другие направления. В их числе закупка сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов, производимых предприятиями нашей страны.
В Ленинградской области востребованы белорусские продукты питания. Постоянно проводятся ярмарки выходного дня.
В тот же день делегация посетила «Могилевлифтмаш», управляющую компанию холдинга «Бобруйскагромаш», «Бобруйский завод биотехнологий».
Екатерина ГУРСКАЯ.