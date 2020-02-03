﻿ Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

03.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Делегация Ленинградской области в рамках двухдневного визита на Могилевщину посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».

Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

Гостей на территории предприятия приветствовал председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович.

Участники мероприятия посетили консервный цех и участок оформления готовой продукции, где познакомились с процессом производства. А затем продегустировали продукцию завода, в том числе ее новинки.
Перспективы развития сотрудничества

Одним из главных мероприятий программы визита стало восьмое заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, которое состоялось в четверг в Могилевском облисполкоме.

Встреча прошла под руководством председателя Могилевского областного исполнительного комитета Леонида Зайца и заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.

Участники обсудили итоги реализации Программы торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы и выполнение пунктов Протокола седьмого заседания, который был подписан 23 мая 2018 года. Также рассматривались вопросы дальнейшего выстраивания взаимоотношений в сфере АПК, поставок пассажирской, грузовой, дорожной техники и лифтового оборудования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, стороны отметили позитивную динамику взаимного товарооборота Беларуси и Ленинградской области. Его объемы значительны – $518 млн. по итогам 2019 года. В планах – увеличение в текущем минимум до $550 млн. В основе экспорта в российский регион – синтетические волокна, цемент, мясо и птица, молочные продукты, пластиковая тара. Беларусь, в свою очередь, закупает здесь автомобили и принадлежности для них, удобрения и бумагу.

Укреплению и дальнейшему развитию торгово-экономических отношений Беларуси и Ленинградской области могли бы посодействовать и другие направления. В их числе закупка сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов, производимых предприятиями нашей страны.

В Ленинградской области востребованы белорусские продукты питания. Постоянно проводятся ярмарки выходного дня.

В тот же день делегация посетила «Могилевлифтмаш», управляющую компанию холдинга «Бобруйскагромаш», «Бобруйский завод биотехнологий».

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация Ленинградской области в рамках двухдневного визита на Могилевщину посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод». Гостей на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аномально теплая зима: февраль начался с рекордов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика