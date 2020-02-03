Делегация Ленинградской области посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Делегация Ленинградской области в рамках двухдневного визита на Могилевщину посетила ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».









Гостей на территории предприятия приветствовал председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович.

Участники мероприятия посетили консервный цех и участок оформления готовой продукции, где познакомились с процессом производства. А затем продегустировали продукцию завода, в том числе ее новинки.

Перспективы развития сотрудничества

Одним из главных мероприятий программы визита стало восьмое заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, которое состоялось в четверг в Могилевском облисполкоме.

Встреча прошла под руководством председателя Могилевского областного исполнительного комитета Леонида Зайца и заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.

Участники обсудили итоги реализации Программы торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы и выполнение пунктов Протокола седьмого заседания, который был подписан 23 мая 2018 года. Также рассматривались вопросы дальнейшего выстраивания взаимоотношений в сфере АПК, поставок пассажирской, грузовой, дорожной техники и лифтового оборудования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, стороны отметили позитивную динамику взаимного товарооборота Беларуси и Ленинградской области. Его объемы значительны – $518 млн. по итогам 2019 года. В планах – увеличение в текущем минимум до $550 млн. В основе экспорта в российский регион – синтетические волокна, цемент, мясо и птица, молочные продукты, пластиковая тара. Беларусь , в свою очередь, закупает здесь автомобили и принадлежности для них, удобрения и бумагу.

Укреплению и дальнейшему развитию торгово-экономических отношений Беларуси и Ленинградской области могли бы посодействовать и другие направления. В их числе закупка сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов, производимых предприятиями нашей страны.

В Ленинградской области востребованы белорусские продукты питания. Постоянно проводятся ярмарки выходного дня.

В тот же день делегация посетила «Могилевлифтмаш», управляющую компанию холдинга «Бобруйскагромаш», «Бобруйский завод биотехнологий».

Екатерина ГУРСКАЯ.