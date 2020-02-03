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"Образцово славянский город" Что известно о новом "мэре" Витебска, которому Лукашенко дал странное напутствие
Источник материала: Партизан
Председателем Витебского горисполкома отныне работает Вадим Зарянкин.
Лукашенко напутствовал его на новом посту чудными словами
Руководитель страны поставил Вадиму Зарянкину странную задачу. Лукашенко заявил, что поскольку Витебск – многонациональный город Беларуси, то дух толерантности должен в нем сохраняться и приумножаться.
«Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей - от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах», – отметил руководитель страны.
Но данные переписи 2009 года говорят о том, что Витебск ничем не отличается от других городов страны. Белорусов здесь больше 80%, русских – около 12%, украинцев – 1,3%. Представителей других национальностей – меньше процента.
Возможно, произнося свое напутствие, Лукашенко руководствовался представлениями из прошлого. Но в любом случае его слова о «многонациональном городе» прозвучали чудно.
Работал по линии комсомола до распада СССР
Любопытная деталь из биографии 56-летнего уроженца деревни Бель Дубровенского района. С 1986-го по 1992-й год он работал на разных должностях в Лиозненском районом комитете ЛКСМБ и Витебском областном комитете ЛКСМБ.
То есть как раз в то время, когда комсомол и партия утратили прежний авторитет и популярность. Но сменить работу Зарянкина заставил только распад коммунистической империи.
В Госконтроль он пришел в 2002 году, и больше оттуда не уходил, дослужившись до руководителя КГК по Витебской области.
На новой работе будет приличная зарплата
Это известно благодаря участию предыдущего председателя Витебского горисполкома Виктора Николайкина в парламентских выборах, прошедших осенью. В избирательную комиссию он подал сведения, что его годовой доход составил 43 990 рублей.
Это около 3660 рублей в месяц.
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