Тренды офтальмохирургии 2020: пятиминутная операция, микронная точность и «только спокойствие»

Источник материала: Виртуальный Брест

Потребность человека в четком и качественном зрении была всегда. Наш глаз - это уникальный оптический прибор, задачей которого является сбор около 90 процентов информации об окружающей среде. Для этого природой были заданы определенные константы, при наличии которых в оптической системе человека глаз хорошо видит всё и вдали, и вблизи. Однако так бывает не всегда.





Определенный процент людей имеет так называемые аномалии рефракции. Это если говорить научным языком. А в простонародье их называют близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. В этих ситуациях луч света к сетчатке глаза идет как бы неправильным путём. Если путь короткий, тогда свет не доходит до сетчатки и появляется всем известная близорукость. Когда путь длиннее, чем это необходимо, тогда луч света «перелетает» сетчатку и в результате проецируется не четким фокусом, а размытым пятном. Это называют астигматизмом. Бывает, что встречаются и смешанные формы аномалий рефракции. В таких случаях каждый глаз видит по-своему.

Кстати, в статье «Гиперметро... что? Показываем Брест, каким вы его вряд ли увидите самостоятельно» на фото-примерах мы показывали, как видят наш город люди с разными проблемами зрения. Таким образом можно даже самостоятельно поставить себе предварительный диагноз (но все же при наличии проблем со зрением лучше посетить офтальмолога!)





Что же делать, если глаза начинают вас подводить? Существуют два популярных подхода к решению этих проблем. Первый (и пока еще классический, но уже устаревающий) - это ношение очков и контактных линз. Второй подход более удобный и прогрессивный - рефракционная хирургия (попросту говоря, лазерная коррекция). Мы побывали в глазной клинике «Новое зрение» и узнали, что можно ожидать от лазерной коррекции в 2020-м году. Но начнем с вопроса, который часто мучает людей:

Очки - зло?

На самом деле нет. Однако зачастую ношение очков и МКЛ создает определенные неудобства для человека. Усложняется вождение автомобиля, ограничиваются занятия активными видами спорта, образуется конденсат при возвращении с улицы в теплое помещение, появляются трудности при прохождении медкомиссий и т.д.





Однако благодаря современной медицине нам доступен второй способ решения проблемы с плохим зрением - рефракционная хирургия. По сути - это комплекс высокоточных воздействий на роговицу посредством эксимерного лазера, финальным результатом которых является программируемое изменение преломляющей силы глаза. Роговица - это передняя линза глаза, обладающая статической преломляющей силой. Меняя параметры ее толщины в разных участках, хирург посредством эксимерного лазера, как скульптор, может создавать оптические условия для точнейшей фокусировки света на сетчатке. На эту тему у нас есть интересный репортаж из операционной.

Лазер может всё?

Не всегда. Есть случаи, когда он не помогает. Однако в большинстве случаев лазерные вмешательства на современном этапе развития имеют множество преимуществ.





Точность до микрона

Первое - это точность проведения процедуры. Например, лазерная установка в брестской клинике « Новое зрение » объединена в единый комплекс с диагностическим оборудованием. Это позволяет рассчитать с микронной точностью количество роговичной ткани, которую нужно испарить для получения нужного рефракционного результата.





В формировании программы коррекции, помимо опыта хирурга, используется искусственный интеллект, а также учитывается пол, возраст и область профессиональной деятельности пациента. Аппаратно-диагностический комплекс с последними апдейтами позволяет оперировать близорукость от 20 диоптрий, дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и выше.

5 минут - и здоров

Второе преимущество лазерной коррекции - это скорость проведения процедуры. Вся операция на оба глаза занимает не более 4-5 минут (заслуга новейшей системы визуализации!). Как говорится, не успеете глазом моргнуть - как все «страшное» останется позади.

Плюс ко всему, с 2019 года при выполнении всех микрохирургических вмешательств вместо микроскопа здесь используется система камер с проекцией изображения на операционный дисплей, с которого изображение в 3D-формате воспринимается операционной бригадой.





Преимущества данного подхода очевидны:



- цифровые технологии новой системы визуализации дают возможность получать высокий уровень увеличения операционного поля без потери четкости и контрастности;

- по сравнению с микроскопами увеличивается глубина резкости изображения (стереопсис);

- и самое значимое - высокая чувствительность камеры позволяет использовать низкий уровень освещенности оперируемого объекта, что создает высокий уровень комфорта для пациента и снижает риск ятрогенной ретинальной фототоксичности. Простым языком - это гораздо меньший травматизм клеток центра сетчатки во время проведения вмешательства. Благодаря такому подходу значительно сокращается послеоперационный период.

Спокойствие, только спокойствие (или «Это же совсем не страшно!»)

Не секрет, что многие боятся лазерной коррекции из-за возможных дискомфортных ощущений во время проведения процедуры. Но с начала этого года в клинике «Новое зрение» любую операцию можно провести абсолютно без эмоциональных переживаний. В рамках услуги «забота и комфорт» используются препараты, создающие состояние полусна. Пациент сохраняет возможность общения с врачом и выполнения его просьб во время вмешательства, но при этом эмоциональные переживания по поводу происходящего отсутствуют. Любые манипуляции, которые в обычном состоянии вызывают стресс и панику, становятся просто этапами на пути к получению высокого результата.





Препараты для проведения седации всегда подбираются индивидуально и только после тщательного общесоматического обследования пациента. Отсутствие тревоги и нервных переживаний у оперируемого человека улучшает качество работы врача и дополнительно повышает скорость проведения процедур, ведь теперь офтальмологу не нужно отвлекаться и успокаивать пациента. Седация влияет на организм очень аккуратно, поэтому позволяет снизить число противопоказаний для ее проведения к минимуму.

Теперь избавиться от очков и контактных линз можно не только с прецезионной точностью, но и с небывалым уровнем комфорта!





Где и как?

Клиника «Новое зрение» в Бресте проводит полный комплекс обследований, по результатам которого делается вывод о прогнозах и результатах лазерной коррекции в каждом конкретном случае. Для проведения операции по коррекции вам понадобится всего лишь один день. А восстановление будет быстрым и почти незаметным.



Предварительная запись в клинике полностью исключает ожидание в очередях. Доктора в процессе обследования ответят на все интересующие вопросы, расскажут о ситуации с глазами, объяснят все нюансы и предложат варианты лечения.



Записаться на прием для диагностики зрения можно по указанным ниже телефонам или через сайт.



Телефоны: +375 162 52-59-99 или +375 162 53-09-99



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