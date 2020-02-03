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Тренды офтальмохирургии 2020: пятиминутная операция, микронная точность и «только спокойствие»
03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Потребность человека в четком и качественном зрении была всегда. Наш глаз - это уникальный оптический прибор, задачей которого является сбор около 90 процентов информации об окружающей среде. Для этого природой были заданы определенные константы, при наличии которых в оптической системе человека глаз хорошо видит всё и вдали, и вблизи. Однако так бывает не всегда.
Определенный процент людей имеет так называемые аномалии рефракции. Это если говорить научным языком. А в простонародье их называют близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. В этих ситуациях луч света к сетчатке глаза идет как бы неправильным путём. Если путь короткий, тогда свет не доходит до сетчатки и появляется всем известная близорукость. Когда путь длиннее, чем это необходимо, тогда луч света «перелетает» сетчатку и в результате проецируется не четким фокусом, а размытым пятном. Это называют астигматизмом. Бывает, что встречаются и смешанные формы аномалий рефракции. В таких случаях каждый глаз видит по-своему.
Что же делать, если глаза начинают вас подводить? Существуют два популярных подхода к решению этих проблем. Первый (и пока еще классический, но уже устаревающий) - это ношение очков и контактных линз. Второй подход более удобный и прогрессивный - рефракционная хирургия (попросту говоря, лазерная коррекция). Мы побывали в глазной клинике «Новое зрение» и узнали, что можно ожидать от лазерной коррекции в 2020-м году. Но начнем с вопроса, который часто мучает людей:
Очки - зло?
На самом деле нет. Однако зачастую ношение очков и МКЛ создает определенные неудобства для человека. Усложняется вождение автомобиля, ограничиваются занятия активными видами спорта, образуется конденсат при возвращении с улицы в теплое помещение, появляются трудности при прохождении медкомиссий и т.д.
Однако благодаря современной медицине нам доступен второй способ решения проблемы с плохим зрением - рефракционная хирургия. По сути - это комплекс высокоточных воздействий на роговицу посредством эксимерного лазера, финальным результатом которых является программируемое изменение преломляющей силы глаза. Роговица - это передняя линза глаза, обладающая статической преломляющей силой. Меняя параметры ее толщины в разных участках, хирург посредством эксимерного лазера, как скульптор, может создавать оптические условия для точнейшей фокусировки света на сетчатке. На эту тему у нас есть интересный
Лазер может всё?
Не всегда. Есть случаи, когда он не помогает. Однако в большинстве случаев лазерные вмешательства на современном этапе развития имеют множество преимуществ.
Точность до микрона
Первое - это точность проведения процедуры. Например, лазерная установка в брестской клинике «
В формировании программы коррекции, помимо опыта хирурга, используется искусственный интеллект, а также учитывается пол, возраст и область профессиональной деятельности пациента. Аппаратно-диагностический комплекс с последними апдейтами позволяет оперировать близорукость от 20 диоптрий, дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и выше.
5 минут - и здоров
Второе преимущество лазерной коррекции - это скорость проведения процедуры. Вся операция на оба глаза занимает не более 4-5 минут (заслуга новейшей системы визуализации!). Как говорится, не успеете глазом моргнуть - как все «страшное» останется позади.
Плюс ко всему, с 2019 года при выполнении всех микрохирургических вмешательств вместо микроскопа здесь используется
Преимущества данного подхода очевидны:
Спокойствие, только спокойствие (или «Это же совсем не страшно!»)
Не секрет, что многие боятся лазерной коррекции из-за возможных дискомфортных ощущений во время проведения процедуры. Но с начала этого года в клинике «Новое зрение» любую операцию можно провести абсолютно без эмоциональных переживаний. В рамках услуги «забота и комфорт» используются препараты, создающие состояние полусна. Пациент сохраняет возможность общения с врачом и выполнения его просьб во время вмешательства, но при этом эмоциональные переживания по поводу происходящего отсутствуют. Любые манипуляции, которые в обычном состоянии вызывают стресс и панику, становятся просто этапами на пути к получению высокого результата.
Препараты для проведения седации всегда подбираются индивидуально и только после тщательного общесоматического обследования пациента. Отсутствие тревоги и нервных переживаний у оперируемого человека улучшает качество работы врача и дополнительно повышает скорость проведения процедур, ведь теперь офтальмологу не нужно отвлекаться и успокаивать пациента. Седация влияет на организм очень аккуратно, поэтому позволяет снизить число противопоказаний для ее проведения к минимуму.
Теперь избавиться от очков и контактных линз можно не только с прецезионной точностью, но и с небывалым уровнем комфорта!
Где и как?
Клиника «Новое зрение» в Бресте проводит полный комплекс обследований, по результатам которого делается вывод о прогнозах и результатах лазерной коррекции в каждом конкретном случае. Для проведения операции по коррекции вам понадобится всего лишь один день. А восстановление будет быстрым и почти незаметным.
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Потребность человека в четком и качественном зрении была всегда. Наш глаз - это уникальный оптический прибор, задачей которого является сбор около 90 процентов...
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