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В Горках посреди зимы расцвела лещина

03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Аномально теплая погода приводит к тому, что понемногу расцветают деревья и кустарники. Снимками пустившей «серьги» лещины поделилась жительница Горок Галина Кожевникова.

 

В Горках посреди зимы расцвела лещина
У основной части всех видов лесного ореха цветение начинается ближе к концу апреля или началу мая. Золотистые серёжки знаменуют приход весны.

 

Заметим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание и минусовую температуру.

 

В Горках посреди зимы расцвела лещина


 
 
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  Аномально теплая погода приводит к тому, что понемногу расцветают деревья и кустарники. Снимками пустившей «серьги» лещины поделилась жительница Горок Галина...
 
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