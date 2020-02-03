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В Горках посреди зимы расцвела лещина
03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Аномально теплая погода приводит к тому, что понемногу расцветают деревья и кустарники. Снимками пустившей «серьги» лещины поделилась жительница Горок Галина Кожевникова.
Заметим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание и минусовую температуру.
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Аномально теплая погода приводит к тому, что понемногу расцветают деревья и кустарники. Снимками пустившей «серьги» лещины поделилась жительница Горок Галина...
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