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Учащиеся классов струнных народных инструментов стали дипломантами областного конкурса «ART-старт»

03.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся классов струнных народных инструментов стали дипломантами областного конкурса «ART-старт»
Трио гитаристов

16-17 января сцена Гомельского колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского превратилась в арену для творческого состязания и собрала 150 участников I областного конкурса исполнителей на струнных народных инструментах «ART-старт». Ребята соревновались в пяти номинациях: цимбалы, домра, балалайка, гитара, ансамбли малых форм.

Виртуозная игра юных музыкантов Егора Куленкова, Владислава Алейникова и Александра Афанасенко покорила жюри конкурса: в номинации «Ансамбли» третьей возрастной категории ансамбль гитаристов Буда-Кошелевской детской школы искусств (учитель Виктория Урсуляк) удостоен диплома III степени.

Домристы Уваровичской детской школы искусств Вячеслав Чуешков (учитель Ольга Рысинская, концерт-мейстер Виктория Глинская) и Мария Ковалева (учитель Елена Клышко, концертмейстер Татьяна Моисеенко) исполнили сложнейшую программу и были награждены дипломами и подарками колледжа искусств.
Мы гордимся успехом наших ребят и педагогов и желаем им новых творческих побед.

Наталья ЛОГУНОВА
Фото ДШИ

 
 
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16-17 января сцена Гомельского колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского превратилась в арену для творческого состязания и собрала 150 участников I...
 
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