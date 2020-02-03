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Вооружённый ножом мужчина напал на похожих в Лондоне

03.02.2020 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Лондоне совершено нападение. Пострадали 3 человека,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – в критическом состоянии.  

Вооружённый ножом мужчина напал на похожих в Лондоне

Тревожные сообщения начали поступать поздно вечером 2 февраля. Вооружённый ножом мужчина ранил нескольких человек.

На груди у него было устройство, похожее на взрывное. Позже выяснилось, что так называемый пояс смертника оказался муляжом. Стало известно, что нападавший недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за террористические преступления. Его освободили досрочно.

Вооружённый ножом мужчина напал на похожих в Лондоне

Подозреваемого ликвидировали правоохранители, которые следили за ним после освобождения. После теракта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что в ближайшее время объявит об изменении мер, которые применяются по отношению к осуждённым за преступления связанные с терроризмом.

Вооружённый ножом мужчина напал на похожих в Лондоне

Люди в материале: Борис Джонсон
 
 
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Новости Великобритании. В Лондоне совершено нападение. Пострадали 3 человека,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – в критическом...
 
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