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А вы знали? Дешевле покупать авиабилеты в пятницу, дороже всего в воскресенье
Источник материала: Партизан
Специалисты туристического поисковика Aviasales.by изучили бронирования белорусов за 2019 год и назвали день, когда выгоднее всего планировать путешествие.
По самым востребованным авиабилетам - на одного взрослого в экономклассе, лучшие цены, по оценке экспертов, приходятся на пятницу. Примерная стоимость авиабилета по пятницам составляет Br500.
Самым дорогим днем для планирования поездки специалисты назвали воскресенье, когда билеты на рейсы туда-обратно в среднем стоят Br717, при обычной цене в Br615.
В пятницу дешевле всего приобретать билеты в Литву, Россию, Польшу, Украину, Латвию, Финляндию и Прагу, отмечают авторы исследования. В большей же степени сэкономить получится на билетах в Норвегию, Данию, Доминиканскую Республику - до 52%, 35% и 30% соответственно.
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Специалисты туристического поисковика Aviasales.by изучили бронирования белорусов за 2019 год и назвали день, когда выгоднее всего планировать путешествие.
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