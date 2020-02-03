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А вы знали? Дешевле покупать авиабилеты в пятницу, дороже всего в воскресенье

03.02.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты туристического поисковика Aviasales.by изучили бронирования белорусов за 2019 год и назвали день, когда выгоднее всего планировать путешествие.




По самым востребованным авиабилетам - на одного взрослого в экономклассе, лучшие цены, по оценке экспертов, приходятся на пятницу. Примерная стоимость авиабилета по пятницам составляет Br500.

Самым дорогим днем для планирования поездки специалисты назвали воскресенье, когда билеты на рейсы туда-обратно в среднем стоят Br717, при обычной цене в Br615.

В пятницу дешевле всего приобретать билеты в Литву, Россию, Польшу, Украину, Латвию, Финляндию и Прагу, отмечают авторы исследования. В большей же степени сэкономить получится на билетах в Норвегию, Данию, Доминиканскую Республику - до 52%, 35% и 30% соответственно.
 
 
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Специалисты туристического поисковика Aviasales.by изучили бронирования белорусов за 2019 год и назвали день, когда выгоднее всего планировать путешествие.
 
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