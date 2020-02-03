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В наземном транспорте Минска отменят оплату проезда бесконтактной картой
Источник материала: Tut.by
Оплату проезда бесконтактными картами в наземном транспорте Минска отменят. Эту информацию подтвердили в «Минсктрансе». Напомним, тестировали такую возможность на трамвайном маршруте № 6 и планировали расширить ее на весь наземный транспорт.
Более полугода в трамвае № 6 Минска проезд можно было
Однако были проблемы. В декабре «Минсктранс»
В выходные в соцсетях появилась информация, что оплату банковской картой в наземном транспорте отменят уже 4 февраля. Однако это случится позже — примерно через неделю.
— Мы уведомили банк, что расторгаем с ними договор по эксплуатации системы, — подтвердил TUT.BY заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил Слодинский. — Но точной даты отмены теста пока нет. Об этом отдельно сообщим пассажирам.
А вот в метро система оплаты проезда банковскими картами
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Оплату бесконтактными картами в тестовом режиме принимали в трамваях № 6, услугу хотели расширить на весь наземный транспорт. Но «Минсктранс» остался недоволен...
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