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В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

03.02.2020 11:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 7 километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

Сообщений о пострадавших и нанесённом ущербе пока не поступало. Однако из-за угрозы выброса газов, пепла и гравия, специалисты призывают жителей и туристов не подходить к кратеру ближе чем на 2 километра.

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

Вулкан располагается на острове, который входит в состав национального парка. В последний раз Синдакэ просыпался месяц назад. 

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Новости Японии. В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 7...
 
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