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В доме горсовета на проспекте Независимости продают квартиру с самой романтичной ванной комнатой
Источник материала: Tut.by
Жилой дом № 43 по проспекту Независимости — одно из немногих зданий в Минске, сохранившихся с конца 1930-х годов.
Площадь квартиры — 81 квадратный метр. Ее планировка говорит о том, насколько продуманным было жилье в этом доме. Кухня — мечта хозяйки: объединенная с гостиной, просторная. Санузел, наверное, самый романтичный — с окном и большой по площади.
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Посмотрите, какая интересная планировка у трехкомнатной квартиры в сталинке на проспекте Независимости.
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