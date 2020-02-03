В доме горсовета на проспекте Независимости продают квартиру с самой романтичной ванной комнатой

Источник материала: Tut.by

Жилой дом № 43 по проспекту Независимости — одно из немногих зданий в Минске, сохранившихся с конца 1930-х годов. «Дом горсовета» , «дом писателей и ученых» — одно и то же название этой сталинки, где в послевоенные годы жила творческая и научная интеллигенция. Здание примечательно не только свое архитектурой, но и планировками. С этой точки зрения особенно интересны большие ванные комнаты с окном. Пример того, как это выглядит, нашелся в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры в этом доме.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Площадь квартиры — 81 квадратный метр. Ее планировка говорит о том, насколько продуманным было жилье в этом доме. Кухня — мечта хозяйки: объединенная с гостиной, просторная. Санузел, наверное, самый романтичный — с окном и большой по площади.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость