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Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус

Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Должна быть четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую и в анамнезе — посещение КНР, должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта, защитной одежды медперсонала, который проводил транспортировку, — сказал Владимир Караник. — Наша задача — защитить медперсонал и население от распространения этой инфекции. Тренировки повысят вероятность того, что в случае выявления такого пациента это не приведет к распространению инфекции».

https://www.belta.by

 
 
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Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси...
 
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