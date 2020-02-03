Источник материала: Вороновская газета





Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .

«Должна быть четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую и в анамнезе — посещение КНР, должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта, защитной одежды медперсонала, который проводил транспортировку, — сказал Владимир Караник. — Наша задача — защитить медперсонал и население от распространения этой инфекции . Тренировки повысят вероятность того, что в случае выявления такого пациента это не приведет к распространению инфекции».

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