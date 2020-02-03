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Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент
«Должна быть четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую и в анамнезе — посещение КНР, должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта, защитной одежды медперсонала, который проводил транспортировку, — сказал Владимир Караник. — Наша задача — защитить медперсонал и население от распространения этой
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Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси...
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