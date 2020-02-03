В одном из дворов по улице Советской в Смолевичах уже настоящая весна.
Автор фото А. Володько
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Весна в феврале
03.02.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В одном из дворов по улице Советской в Смолевичах уже настоящая весна.
Автор фото А. Володько
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В одном из дворов по улице Советской в Смолевичах уже настоящая весна. Автор фото А. Володько Сообщение Весна в феврале появились сначала на Газета "Край смалявiцкi".
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