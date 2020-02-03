Стань спасателем!

Кем я хочу стать? Какую профессию выбрать? Этот жизненный вопрос задает себе каждый будущий абитуриент. Мы пообщались с начальником Смолевичского райотдела по чрезвычайным ситуациям подполковником внутренней службы Николаем Наумиком и узнали, как стать спасателем.

– Учреждения образования МЧС Беларуси – это старт в будущее для смелых и решительных ребят! – отметил Николай Николаевич. – МЧС осуществляет обучение для учащихся в учреждении среднего образования «Специализированный Лицей при Университете гражданской защиты» МЧС Республики Беларусь», а для выпускников – в государственном учреждении образования «Университет гражданской защиты» МЧС Республики Беларусь.

Как рассказал собеседник, специализированный Лицей является учебно-воспитательным учреждением образования, обеспечивающим получение общего среднего образования с повышенным уровнем изучения отдельных общеобразовательных предметов и профильной подготовкой к поступлению в высшие учреждения образования МЧС. В лицей принимаются юноши, завершившие обучение в 6 классе общего среднего образования.

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