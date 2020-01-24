От Солигорска до Шарковщины: медианные зарплаты во всех регионах Беларуси.

Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит выборку из работников 50/50: 50% работников имеют зарплату ниже медианы и 50% — выше нее.



Медианная зарплата в среднем по Беларуси составила 848,5 BYN. В нашей стране медианная зарплата примерно на четверть ниже средней. Это объясняется неравенством в доходах: начальство чаще всего получает больше, чем рядовые работники, и вытягивает средний показатель по предприятию, отрасли и стране.



Медианная зарплата в Минске за ноябрь 2019 года составила 1 088 BYN. Это самая высокая медиана в стране, если сравнивать ее с областями.



Однако в Беларуси есть 10 городов областного подчинения и 118 районов. Можно взглянуть, что происходит с зарплатами на этом уровне.



Медианная зарплата в Брестской области достигла 790,2 BYN. Самая высокая зарплата в регионе наблюдалась в Бресте — 924,1 BYN. Медианная зарплата в Барановичах составила 816,4 BYN, в Пинске — 785,1 BYN. Самая низкая зарплата в Брестской области фиксировалась в Столинском районе — 603,4 BYN. Нужно отметить, что статорганы дают информацию о зарплате до вычета подоходного налога (13%) и взноса в ФСЗН (1%). Поэтому медианная зарплата на руки на Столинщине была еще ниже. Зарплату выше 5 000 BYN в Брестской области получили 389 человек, из которых 318 работали в Бресте. Но даже в Бресте таких работников было лишь 0,3% от выборки.



Медианная зарплата в Витебской области составила 757,8 BYN — самая низкая в стране. Самая высокая медиана в области отмечалась в Новополоцке — 1 090 BYN. Первенство Новополоцка объясняется высокими зарплатами на Нафтане. В Витебске медианная зарплата составила 827,2 BYN, в Витебском районе — 784,2 BYN, в Оршанском — 765,2 BYN. Самым бедным регионом области и Беларуси остался Шарковщинский район с медианной зарплатой 545,8 BYN. В Витебской области 312 человек получили зарплату выше 5000 BYN, из них 190 в Витебске и 57 в Новополоцке. Доля таких работников в обоих городах составила по 0,2%.



Медианная зарплата в Гомельской области составила 774,7 BYN. Самая высокая зарплата в регионе фиксировалась в Жлобинском районе — 915 BYN. В Гомеле медианная зарплата достигла 822,5 BYN, в Мозырском районе — 874,3 BYN, в Светлогорском — 833,3 BYN, в Речицком — 849 BYN. В Мозырском районе показатель вытягивает вверх НПЗ, в Светлогорском районе — ЦКК, в Речицком — Белоруснефть. Самая низкая медианная зарплата на Гомельщине наблюдалась в Кормянском районе — 545,4 BYN. Часть территории этого района загрязнена радионуклидами. В Гомельской области 606 человек получили зарплату 5 000+ BYN, из которых 460 — в Гомеле. Доля таких работников составила 0,3%.



Медианная зарплата в Гродненской области составила 777,7 BYN. Самыми богатыми были работники Гродно — 887,2 BYN. Медиана в Гродненском районе достигла 821,8 BYN (Скидельский сахарный комбинат), в Островецком — 805,9 BYN (строители АЭС). Самая низкая зарплата на Гродненщине отмечалась в Свислочском районе — 617,2 BYN. Модальная (самая частая) зарплата в этом районе составила 399,5 BYN. Часть территории Свислочского района занимает Беловежская пуща. В Гродненской области 447 человек получили зарплату от 5 000 BYN, из них 322 — в Гродно. Доля таких работников в областном центре составила 0,3%.

Медианная зарплата в Минской области составила 854,8 BYN. Самая высокая зарплата ожидаемо отмечалась в вотчине Беларуськалия — Солигорском районе (1 075 BYN). Впрочем, на пятки солигорчанам наступал Минский район с медианной зарплатой 1 070 BYN. В этот район вынесено много рабочих мест, где трудятся жители столицы. В Жодино медиана по зарплате составила 966,5 BYN, в Борисовском районе — 830,5 BYN, в Дзержинском — 929 BYN, в Молодечненском — 778,4 BYN, в Слуцком — 760,1 BYN, в Смолевичском — 992,4 BYN. Самый бедный регион — Березинский район (625,2 BYN). В Минской области 1 580 человек получили зарплату 5 000+ BYN, из них 670 в Минском районе и 698 в Солигорском. В Минском районе такие люди составляли 1%, в Солигорском — 1,4%.



Медианная зарплата в Могилевской области составила 768,2 BYN. Самая высокая зарплата фиксировалась в Могилеве — 867,4 BYN. В Бобруйске медианная зарплата достигла 780,5 BYN, в Могилевском районе — 827,6 BYN, в Осиповичском — 793,9 BYN. Самым бедным в области являлся Мстиславский район — 547,9 BYN. На Могилевщине 241 человек получил зарплату от 5 000 BYN, из которых 183 в Могилеве и 7 в Бобруйске. Доля таких людей в Могилеве составила 0,2%.

