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На вокзале в Барановичах мужчина сделал замечание парню. И получил по лицу
03.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина рассказал правоохранителям, что с женой приехал на вокзал и около главного входа увидел молодого человека, который непозволительно вел себя в общественном месте. Добропорядочный гражданин сделал замечание парню. После чего тот нанес удар кулаком в лицо мужчине и замахнулся повторить атаку, однако представитель сильно пола смог уклониться.
Фигурант не стал продолжать «мстить» за критику и скрылся. Барановчанин позвонил в милицию и подробно описал приметы неизвестного.
По горячим следам оперативники задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.
Следователями дана правовая оценка его действиям фигуранта.
Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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Мужчина рассказал правоохранителям, что с женой приехал на вокзал и около главного входа увидел молодого человека, который непозволительно вел себя в...
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