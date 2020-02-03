На вокзале в Барановичах мужчина сделал замечание парню. И получил по лицу

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина рассказал правоохранителям, что с женой приехал на вокзал и около главного входа увидел молодого человека, который непозволительно вел себя в общественном месте. Добропорядочный гражданин сделал замечание парню. После чего тот нанес удар кулаком в лицо мужчине и замахнулся повторить атаку, однако представитель сильно пола смог уклониться.





Фигурант не стал продолжать «мстить» за критику и скрылся. Барановчанин позвонил в милицию и подробно описал приметы неизвестного.

По горячим следам оперативники задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Следователями дана правовая оценка его действиям фигуранта.

Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская