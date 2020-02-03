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Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

03.02.2020 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год
АиФ

В календаре приняты условные обозначения: буквой «У» рядом с цифрой дня обозначена первая половина суток с 0 до 12 часов, а буквой «В» - вторая половина суток с 12 до 24 часов.

Смотрите таблицу: в марте хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений 12В - 14У, т. е. со второй половины суток (с 12 до 24 часов) 12, 13 марта и в первую половину суток (с 0 до 12 часов) 14 марта.

Календарь учитывает влияние на жизнь растений фаз Луны и ее прохождение по знакам зодиака. Лучшими считаются дни, когда знак зодиака, в котором находится Луна, и ее фаза благоприятны для данного растения или работы, хорошими - когда благоприятен только знак зодиака или только фаза Луны, недопустимыми - день новолуния и когда Луна находится в непродуктивном стерильном знаке зодиака Водолее.

Кроме указанных в календаре недопустимых дней посева, также ежедневно недопустим посев во время восхода Луны, который указывается для Беларуси в различных календарях. Указанные в начале календаря нежелательные дни посева относятся к подавляющему большинству сельскохозяйственных культур, но для некоторых растений эти дни являются хорошими и даже лучшими, что указано в соответствующих графах конкретных культур.

В календаре приводятся лучшие дни посева и других работ, что не исключает их выполнения в другие дни, кроме тех, которые указаны как недопустимые, но при этом снизятся урожайность и качество продуктов или выполненных работ.

Календарь может быть использован при работах в отапливаемых и неотапливаемых теплицах или парниках, пленочных укрытиях, в открытом грунте, а также в «огороде» или «цветнике» на балконе или подоконнике в комнате. 

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2020 год

>> СКАЧАТЬ PDF-версию календаря.

Составила В.В. КОРОЛЁВА. Дизайн Тараса БОЯРЧУКА

 
 
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